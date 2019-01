जम्मू- कश्मीर में आज (गुरुवार) को एक बर्फीले तूफान में एक जवान की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। दरअसल पूरा मामला जम्मू- कश्मीर के पुंछ का है। जहां सीमा पर बनी सेना की 40 आर आर की चौकी चपेट में आ गई। इस घटना में एक जवान की मौत हो गई तो वहीं दूसरा जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। बता दें कि आज (गुरुवार) को पुंछ में तापमान माइनस 4 डिग्री है।

इस पूरे मामले पर पुंछ के मंडी थाने के एसएचओ अनिल शर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह बर्फीले तूफान में सीमा पर सवजीयान सेक्टर में बनी फॉर्वर्ड पोस्ट पर दो सेना के जवान इसकी चपेट में आ गए। जिसके बाद सेना और पुलिस की तरफ से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिसमें दोनों फंसे जवानों को बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक एक जवान की मौत हो चुकी थी। जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल था।

Army Sources: One Army jawan dead and one injured in an avalanche in Poonch district of Jammu and Kashmir pic.twitter.com/hsVnmypzk7

— ANI (@ANI) January 3, 2019