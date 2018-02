शादी रचाने के 14 दिन के भीतर ही गिरफ्तार हो गए आम आदमी पार्टी के युवा विधायक

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मीटिंग के दौरान कथित तौर पर मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की गिरफ्तारी हुई है। खास बात है कि युवा विधायक ने बीते छह फरवरी को शादी रचाई थी। महज 14 दिन बाद 20 फरवरी को पुलिस ने उन्हें देवली स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। अब जमानत पर छूटने के बाद ही वे घर पहुंच सकेंगे। पुलिस ने पहले उन्हें हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी ने मुख्य सचिव के साथ मारपीट और बदसलूकी की बात को झूठा करार दिया है। पार्टी नेताओं ने इसके पीछे भाजपा का हाथ बताते हुए कहा कि यह पीएनबी घोटालेबाज नीरव मोदी के मुद्दे से ध्यान हटाने की साजिश है।

One AAP MLA Prakash Jharwal has been arrested by Delhi Police on frivolous complaint by IAS .He got married on this 06 feb. pic.twitter.com/mVepnR49Du

— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) February 20, 2018