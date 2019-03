Lok Sabha Election 2019: कांग्रेस के दिग्गज नेता टॉम वडक्कन गुरुवार (14 मार्च) को भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में राहुल गांधी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि वडक्कन कोई बड़े नेता नहीं है। बता दें कि वडक्कन उस वक्त भाजपा में शामिल हुए जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के त्रिचुर में रैली कर रहे थे। गौरतलब है कि टॉम केरल के त्रिचुर के ही रहने वाले हैं।

कांग्रेस पर वडक्कन का निशाना: भाजपा ज्वाइन करते ही टॉम वडक्कन ने कांग्रेस पर तीखा हमले किया था और कहा था- जब पाकिस्तानी आतंकी हमारी जमीन पर हमला कर रहे थे तब कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया बेहद दुखद थी, इससे मुझे गहरा आघात लगा। इसीलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी। जब एक राजनीतिक दल देश के खिलाफ जाकर ऐसी स्थिति में खड़ी होती है तो मेरे पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।

Congress President Rahul Gandhi on Tom Vadakkan joining BJP: Vadakkan? No, no Vadakkan is not a big leader. pic.twitter.com/Ammxl3eNyJ

— ANI (@ANI) March 15, 2019