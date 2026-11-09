पंजाब में धान की पराली जलाने से रोकने की कोशिशें दिवाली वाले दिन असफल साबित हुईं। 8 नवंबर को ही राज्य में पराली जलाने की 1152 घटनाएं दर्ज की गईं, जो इस सीजन में एक दिन में हुई सबसे अधिक घटनाएं हैं। इस एक दिन की भारी बढ़ोतरी ने पिछले साल के मुकाबले स्थिति को पूरी तरह पलटकर रख दिया है।

इस बढ़ोतरी को अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की 3,307 घटनाएं दर्ज हुई थीं, पिछले साल इसी अवधि में 3384 घटनाएं हुई थीं। उस समय राज्य पिछले साल के मुकाबले बेहतर स्थिति में था, जिसमें 77 घटनाएं हुई थीं यानी 2.3 प्रतिशत की कमी आई थी। लेकिन दिवाली के दिन 1152 नई घटनाएं सामने आने से 8 नवंबर तक कुल घटनाओं की संख्या 4459 हो गई। पिछले साल इसी तारीख को यह संख्या 3622 थी यानी इसमें 837 घटनाओं (23.1 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई है।

20 जिलों में दर्ज की गईं घटनाएं

असल में, एक ही दिन मिले मामलों ने पिछले साल के मुकाबले हुए मामूली सुधार को खत्म कर दिया और राज्य के इस सीजन के कुल आंकड़ों को पिछले साल की इसी अवधि के आंकड़ों से काफी ऊपर पहुंचा दिया।

दिवाली के दिन आई यह तेजी महज कुछ इलाकों तक सीमित नहीं थी। राज्य के 23 में से 20 जिलों में 7 नवंबर को आग लगने की भी अधिक घटनाएं सामने आईं जबकि बाकी तीन जिलों- गुरदासपुर, पठानकोट और रूपनगर में कोई बदलाव नहीं देखा गया। किसी भी जिले में कमी दर्ज नहीं की गई।

8 नवंबर को आग लगने की 1152 घटनाएं सामने आईं, जो 7 नवंबर को दर्ज की गई 163 घटनाओं के मुकाबले करीब 7 गुना थीं। एक दिन में यह करीब 606.7 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी है। यह आंकड़ा 3 नवंबर को दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक संख्या से भी करीब दोगुना है।

एक और चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ दिवाली वाले दिन पराली जलाने की जो घटनाएं सामने आईं, वे 1 नवंबर से 7 नवंबर तक यानी पिछले सात दिनों में दर्ज की गई कुल 1968 घटनाओं का 58.5 प्रतिशत थीं। पिछले सप्ताह के औसत प्रतिदिन आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो दिवाली के दिन हुई आग की घटनाएं, चार से अधिक दिनों में खेतों में लगी आग की घटनाओं के बराबर थीं।

सीएम मान के गृहजिले में सबसे अधिक जली पराली

जिलेवार आंकड़ा देखें तो 8 नवंबर को संगरूर जिले में सबसे अधिक (194) पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं। सगंरूर जिले से ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आते हैं। इसके बाद फिरोजपुर (157), बठिंडा (132), पटियाला (92) और बरनाला (91) का नंबर रहा। इन पांच जिलों में कुल मिलाकर पराली जलाने की 666 घटनाएं हुईं, जो उस दिन राज्य में हुई कुल घटनाओं का लगभग 58 प्रतिशत है।

मोगा में आग लगने की 73 घटनाएं दर्ज की गईं, इसके बाद लुधियाना (71) और मानसा (62) का नंबर रहा। पिछले सप्ताह के दौरान आग लगने की घटनाओं का दैनिक रुझान उतार-चढ़ाव वाला रहा: 1 नवंबर को 175, 2 नवंबर को 98, 3 नवंबर को 584, 4 नवंबर को 151, 5 नवंबर को 440, 6 नवंबर को 357 और 7 नवंबर को 163 घटनाएं दर्ज की गईं। 8 नवंबर को, जो कि दिवाली का दिन था, आग लगने की घटनाओं की संख्या अचानक बढ़कर 1,152 हो गई, जो पिछले रुझानों की तुलना में काफी अलग और चौंकाने वाली है।

बुआई के लिए समय कम होना

इस समय को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या किसानों ने त्योहार की छुट्टियों का फायदा उठाकर अपने खेतों को जलाने का काम किया है, खासकर तब जब अगली गेहूं की फसल के लिए खेत तैयार करने का समय कम होता जा रहा है। गेहूं की बुआई की तय समय-सीमा 15 नवंबर करीब आ रही है, ऐसे में धान के अवशेषों को साफ करने का दबाव इस बढ़ोतरी का एक कारण हो सकता है। हालांकि, सैटेलाइट डेटा से केवल आग लगने की घटनाओं का पता चलता है, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि ऐसा करने के पीछे क्या मकसद था या आग किस सटीक समय पर लगाई गई।

2025 के मुकाबले अधिक हुई घटनाएं

कुल 4,459 घटनाओं का यह ताजा आंकड़ा, 2025 की इसी अवधि में दर्ज की गई 3,622 घटनाओं की तुलना में काफी अधिक है, हालांकि यह 2024 में इसी तारीख को दर्ज की गई 6,029 घटनाओं से कम है।

ये आंकड़े खरीफ धान के मौसम के दौरान आग लगने की घटनाओं के जिलेवार सैटेलाइट डेटा पर आधारित हैं, जिसकी निगरानी 15 सितंबर से शुरू हुई थी।

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