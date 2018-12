देश की सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज अपना 134वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचे। राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में झंडा भी फहराया और मनमोहन सिंह के साथ केट काटा। बता दें कि ये स्थापना दिवस कांग्रेस के लिए काफी खास है क्योंकि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। जिसमें से 3 राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जिस वजह से कांग्रेस पूरे जोश में है।

60वें अध्यक्ष हैं राहुल गांधी: राहुल गांधी के पहले कांग्रेस पार्टी के 59 अध्यक्ष रह चुके हैं ऐसे में राहुल गांधी पार्टी के 60वें अध्यक्ष हैं। वहीं आजादी के बाद से राहुल गांधी कांग्रेस के 19वें अध्यक्ष हैं। बता दें कि गांधी परिवार की पांचवी पीढ़ी के हैं जो इस कुर्सी पर बैठे हैं। राहुल गांधी से पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला है।

On #CongressFoundationDay let us celebrate & acknowledge the selfless service & contributions of millions of Congress workers, men & women, who have helped build & sustain the Congress party over the ages. We owe these unsung heroes our gratitude & respect.

I salute them all. pic.twitter.com/nJyHZmcIXd

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 28, 2018