उमर अब्दुल्ला का सीएम महबूबा मुफ्ती पर निशाना- आपसे ज्यादा ईमानदार आपके भाई

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शोपियां में हुई 5 नागरिकों की मौत के मामले में सीएम महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। महबूबा द्वारा नागरिकों की मौत को लेकर संवेदना जाहिर करने के उद्देश्य से किए गए ट्वीट को अब्दुल्ला ने खोखला करार दिया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि महबूबा से ज्यादा ईमानदार तो उनके भाई थे। इसके अलावा अब्दुल्ला ने महबूबा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उनके सीएम बने रहने की कीमत कश्मीर के लोग अपने खून से चुका रहे हैं।

अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा, ‘आपका ट्वीट पूरी तरह से खोखला है। कम से कम आपके भाई आपसे ज्यादा ईमानदार थे। आपके सीएम बने रहने की कीमत और पीडीपी-बीजेपी का अपराधों में भागीदार बने रहने की कीमत कश्मीर के लोग अपने खून से चुका रहे हैं।’ अब्दुल्ला ने आगे कहा, ‘मेरा एक सवाल है, राज्य की गृह मंत्री और मुख्यमंत्री होते हुए आपने इन लड़कों को निर्दोष नागरिक कहा है। ऐसे में इन सभी की मौत के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगी और सजा देंगी? या फिर यह सवाल मुझे देश के गृह मंत्री से पूछना चाहिए?’

Your tweet has a hollow ring to it. At least your brother was more honest than you. This blood is the price Kashmiris are paying for you to remain CM & for PDP & BJP to remain “partners in crime”. https://t.co/KTy5uclfPG — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 7, 2018

One question though, as the state Home Minister & head of the Unified Command you have admitted these boys are “innocent civilians” so who will be charged & hanged for their cold blooded murder? Or should I be asking @HMOIndia this question? https://t.co/KTy5uclfPG — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 7, 2018

बता दें कि शोपियां में हुई नागरिकों की मौत के मामले में महबूबा ने ट्वीट कर कहा था, ‘शोपियां में 5 निर्दोष नागरिकों की मौत हमें यह याद दिलाती है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर को इस डरावने सपने जैसी समस्या से बाहर निकालने के लिए हम सबको एक होना होगा। इस पर बात करके ही समाधान हो सकता है।’

The loss of 5 innocent civilians in Shopian serves as a grim reminder that violence is no solution to the issues that plague us. We all must unite & pull J&K out of this endless nightmare by engaging in sustained & meaningful dialogue. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) May 6, 2018

रविवार यानी 6 मई को शोपियां में 5 आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में पांच नागरिकों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलगाम के बेहीबाग गांव में प्रदर्शन कर रहा नागरिक आदिल अहमद झड़प के दौरान घायल हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। वहीं अनंतनाग जिले के दोरू के सज्जान अहमद, शोपियां के यासिर अहमद, पुलवामा के जुबेर अहमद और पुलवामा के ही रोहमोउ गांव के आसिफ अहमद की झड़प के दौरान घायल होने के बाद मौत हो गई थी।

