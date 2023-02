Om Prakash Rajbhar के बेटे ने अखिलेश यादव के ‘भाई’ को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, यूजर्स बोले- फिर से पार्टी में आना चाहता है क्या

UP Politics: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने शुक्रवार को कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी भी अब धर्म के रास्ते पर आ गई है।

OP Rajbhar के बेटे अरुण राजभर (Source- twitter/ @ArunrajbharSbsp)

