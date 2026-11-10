UP News: उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि ‘विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं’ मिलती।

ओम प्रकाश राजभर ने यह बात अखिलेश यादव के एक्स पर किए गए उस पोस्ट के बाद की, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन 80 सीटों पर ही लड़ने लायक होगी, जबकि पीडीए गठबंधन 20 (बीस) साबित होगी।

समाचार एजेंसी एएनआई से ओम प्रकाश राजभर ने कहा, “योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 80 प्रतिशत आबादी सनातनियों की है। उधर 20 प्रतिशत आबादी मुस्लमानों की है।” उन्होंने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या इस वोट के सहारे वह जीत जाएंगे?

नकली हिंदू बन रहे हैं अखिलेश

ओपी राजभर ने कहा, “80 प्रतिशत का वोट लेने के लिए नकली हिंदू बन रहे हैं। कभी हाथ में त्रिशूल ले रहे हैं, तो कभी हाथ में चक्र ले रहे है…तिलक लगाते हैं। 12 बजे सोकर उठते हैं और अली अली करने लगते हैं। और जब तिलक लगाते हैं, तब बजरंग बली-बजरंग बली करते हैं।”

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशान साधते हुए कहा कि उनको समझ नहीं आएगा। उन्होंने कहा, “वह ऐसे ही बोलते रहें। वह चुनाव में बीस सीटों के लिए लड़ेंगे।”

सीएम आदित्यनाथ ने क्या कहा था?

बयानबाजी का यह दौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पत्रकारों से कहा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की लड़ाई 80 बनाम 20 की होगी। उन्होंने राजसभा चुनाव का हवाला देते हुए यह बात कही थी। हालिया राजसभा चुनाव में भाजपा ने आठ सीटें जीती थीं, जबकि सपा ने दो सीटें।

चुनाव पर्यवेक्षकों का हालांकि कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस बयान से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि 80 प्रतिशत मतदाता एनडीए के साथ हैं, जबकि 20 प्रतिशत मतदाता ही पीडीए के साथ हैं।

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एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के अभियान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।