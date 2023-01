Swami Prasad Maurya: राम के नाम पर खायी 5 साल मलाई, ये कुर्सी के लालची लोग हैं- ओम प्रकाश राजभर

Swami Prasad Maurya: ओम प्रकाश राजभर ने उनके इस बयान को लेकर कहा कि उन्होने ऐसा बयान इसलिए दिया क्योंकि वह चर्चा में बने रहना चाहते हैं।

Swami Prasad Maurya: गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम चरित मानस को 'बकवास' बताया था। (Photo : ANI)

Swami Prasad Maurya: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। बता दें कि हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम चरित मानस को लेकर एक बयान दिया था। अब ओम प्रकाश राजभर ने उनके इस बयान को लेकर कहा कि उन्होने ऐसा बयान इसलिए दिया क्योंकि वह चर्चा में बने रहना चाहते हैं। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम चरित मानस को ‘बकवास’ बताया था। जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था। पांच साल भगवान राम के नाम पर मलाई काटी : Om Prakash Rajbhar ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला करते हुए कहा “पांच साल तक भगवान राम के नाम पर मलाई काटी लेकिन पांच साल बाद जब देखा कि अब करवट बदल लें, तो सत्ता के लालच में पार्टी बदल ली, यह सत्ता के लिए लड़ते हैं, समाज के हक-अधिकार के लिए नहीं बोलते हैं” राजभर यहीं नहीं रुके, उन्होने आगे कहा कि कोई पूछ नहीं रहा है इसलिए वह ऐसा कर रहे हैं, उन्होने कहा कि स्वामी जी चार बार बीएसपी में मंत्री रहे, उस दौरान इन्हें धर्म याद नहीं आया, ना पिछड़ा-दलित याद आया, ना रामचरितमानस याद आया, जब देखा कि बसपा की सत्ता जा रही है तो पार्टी बदल ली, यही सत्ता का लालच है। Swami Prasad Maurya के Ramcharitmanas वाले बयान पर संतों ने खुलेआम दी चुनौती, क्या बोले मौर्य? VIDEO रामचरितमानस को लेकर क्या कहा था Swami Prasad Maurya ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरित मानस से जो आपत्तिजनक अंश है, उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। Also Read Ramcharitmanas Row: रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद अखिलेश यादव से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, जानिए क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं, जिनपर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है।

