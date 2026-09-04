उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता आशुतोष रांका से हुई मुलाकात को लेकर तंज कसा है। राजभर ने कहा, “टीवी में तो दिखाता है कि ‘लाल’ वाला स्प्रे तिलचट्टों को खत्म करने के लिए होता है, यहां तो ‘लाल’ वाले खुद ही तिलचट्टों से मदद मांग रहा है?”
लखनऊ में गुरुवार शाम को आशुतोष रांका ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। यह बैठक सपा मुख्यालय के पास स्थित जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के कार्यालय में हुई और करीब डेढ़ घंटे तक चली। बैठक के बाद रांका ने मीडिया से कोई बात नहीं की।
ओम प्रकाश राजभर ने सवाल उठाया है कि क्या समाजवादी पार्टी को अब अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर इतना भी भरोसा नहीं रहा कि उसे ‘तिलचट्टों’ का सहारा लेना पड़ रहा है।
ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ महीनों में कई बार अखिलेश यादव पर जुबानी हमला कर चुके हैं।
ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव के राजनीतिक संघर्षों का भी उल्लेख किया है। राजभर ने शुक्रवार को अपने X हैंडल पर कहा, “आपके पिता और चच्चू एतना मेहनत किये! गांव-गांव साइकिल क पैडल मार-मार के समाजवादी पार्टी चलाए, यही दिन देखने के लिए? कि बेटवा एसी में बइठ के तिलचट्टन के भरोसे सरकार बनाएगा?”
उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के सहयोगी रहे राजभर ने कहा, “अब पता चल गया है कि आप भी रील बाज तिलचट्टन के बल पर राजनीति करने वाले हैं।”
आप चांदी के चम्मच वाले हैं…
राजभर ने आगे कहा, “आप चांदी के चम्मच वाले हैं, विदेशी ताकत और अकूत पैसे के बल पर सत्ता का खेल आपकी पुरानी आदत है। आपके सैफई सिंडिकेट के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, लंदन-पेरिस घूमते हैं, मगर यही बिनती है कि अपने गांव-देहात के यादव और गरीब जोलहा-पसमांदा मुस्लिम युवाओं को ऐसी आग में मत झोंकिएगा कि उनका और उनके परिवार का भविष्य तबाह हो जाए।”
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हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या मामले के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।