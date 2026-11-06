क्या ओल्ड मोंक रम हैं? इस एक सवाल को लेकर सबसे चर्चित ब्रांडों में से एक ओल्ड मोंक की बिक्री मई से महाराष्ट्र में बंद है। देश के खाद्य नियामक का कहना है कि यह रम नहीं है। इसे लेकर कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन गुरुवार को याचिका वापस ले ली।

आइए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मई में रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित ओल्ड मोंक के फैक्ट्री का निरीक्षण किया और इसकी बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया।

FSSAI का कहना है कि कंपनी ओल्ड मोंक में बाहर से रम का फ्लेवर मिलाती है, लेकिन बोतल पर यह नहीं बताती कि यह ‘फ्लेवर वाली शराब’ है या ‘रम के स्वाद वाला स्पिरिट’। नियामक के मुताबिक, इससे पेय पदार्थ की नेचुरल कम्पोजिशन छिपती है और ग्राहक गुमराह होते हैं।

कंपनी ने अगस्त में इस आदेश के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। FSSAI ने अदालत में कहा कि कंपनी न्यूट्रल स्पिरिट में रम का फ्लेवर मिलाकर ओल्ड मोंक बनाती है। इसलिए वह इसे रम के नाम से नहीं बेच सकती।

सितंबर में सुनवाई के दौरान FSSAI की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर गोविलकर ने अदालत में कहा कि इसे रम के तौर पर नहीं बेचा जा सकता। उन्होंने कहा, “किसी भी उत्पाद में उस चीज की खासियत और गुणवत्ता होनी चाहिए, जिसके नाम पर उसे बेचा जा रहा है। वह व्हिस्की हो सकती है, रम हो सकती है या कुछ और। कंपनी मुख्य रूप से इसे रम बताकर बेच रही है। न्यूट्रल स्पिरिट में रम का फ्लेवर मिलाने से बना उत्पाद रम नहीं कहलाता।”

FSSAI को बोतल पर लिखे सात साल पुरानी मिश्रित शराब (7 years old blended) के दावे पर भी आपत्ति है। राजशेखर गोविलकर ने कहा कि फ्लेवर मिलाए जाने के कारण यह उत्पाद वास्तव में लंबे समय तक एक ही पीपे या लकड़ी के बर्तन में रखकर तैयार की गई शराब नहीं है। नियामक ने कहा है कि कंपनी बोतल पर ‘रम’ की जगह ‘रम जैसा स्वाद’ या ‘रम जैसा पेय’ लिखे तो उसे इसकी बिक्री की अनुमति दी जा सकती है।

कंपनी का क्या कहना है?

कंपनी का कहना है कि वह रम ही बना रही है। उसकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नवरोज़ सीरवाई ने अदालत में कहा कि FSSAI की आपत्ति कानून और नियमों के खिलाफ है। उन्होंने दलील दी कि कंपनी कृषि उत्पादों से बने न्यूट्रल, रेक्टिफाइड और डिस्टिल्ड स्पिरिट का इस्तेमाल करके रम की निर्धारित परिभाषा के मुताबिक ही ओल्ड मोंक बना रही है।

अदालत में अब तक क्या हुआ?

कंपनी ने बिक्री पर रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कराने के लिए अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। 10 अगस्त को अदालत ने FSSAI से जवाब मांगा, लेकिन तत्काल कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया।

31 अगस्त को अदालत ने बिक्री पर रोक के खिलाफ तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अदालत की मौखिक टिप्पणियों पर कंपनी अपने लेबल में बदलाव करने के लिए तैयार हो गई। कंपनी ने कहा कि वह बोतल पर ‘अतिरिक्त फ्लेवर मिलाया गया है’ की जानकारी प्रमुखता से लिखेगी और ‘सात साल पुरानी मिश्रित शराब’ का दावा हटा देगी। उसने 3 सितंबर को बदले हुए लेबल अदालत में जमा भी कर दिए।

लेकिन FSSAI इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उत्पाद को ‘रम’ बताने पर ही आपत्ति जता दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने FSSAI के वकील से पूछा, “तो इसका मतलब है कि अब कंपनी को पूरे उत्पाद को ही बदलना होगा?” इस पर राजशेखर गोविलकर ने जवाब दिया, “मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।”

अदालत ने कहा कि उस समय अंतरिम आदेश देना अंतिम राहत देने जैसा होगा। कंपनी ने गुरुवार को अपनी याचिका वापस ले ली। उसने अदालत को बताया कि वह FSSAI के सामने नए लेबल पेश करेगी। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को आगे नहीं बढ़ाने के आधार पर निपटा दिया।

कंपनी ने अदालत को बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत संबंधित वैधानिक प्राधिकरण के सामने उसकी अपील पहले से लंबित है। इसलिए वह हाई कोर्ट में दायर अपनी मौजूदा याचिका पर सुनवाई नहीं चाहती।

क्या यह कार्रवाई सिर्फ ओल्ड मोंक के खिलाफ हुई है?

नहीं। FSSAI ने उन शराब निर्माताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है, जो सामान्य नाम से बेची जाने वाली शराब में बाहर से रम या व्हिस्की का फ्लेवर मिलाते हैं, लेकिन बोतल पर इसकी जानकारी नहीं देते।

मैकडॉवेल्स नंबर 1 बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने भी इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत का रुख किया था। हालांकि, बाद में उसने भी अपनी याचिका वापस ले ली। हालांकि कंपनी ने इसके बाद उठाने वाली कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

इस कार्रवाई से कितना नुकसान हुआ?

पिछले महीने कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया था कि बिक्री पर रोक के कारण महाराष्ट्र के आबकारी विभाग को करीब 350 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने 12 अक्टूबर को अदालत में कहा था, “FSSAI की कार्रवाई के बाद बिक्री पर लगी रोक के कारण आबकारी विभाग को भी करीब 350 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।”

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महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल की है जिसमें FSSAI नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इसमें FSSAI पर राज्य की ताकतों को हड़पने का आरोप लगाया गया है। यह याचिका महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कमिश्नर तुकाराम मुंडे के ज़रिए फाइल की गई थी, जिनकी बड़े ब्रांड्स द्वारा अनसेफ फूड हैंडलिंग और स्टोरेज पर कार्रवाई के लिए काफी तारीफ हुई है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।