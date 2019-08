तमिलनाडु में एक बुजुर्ग दंपती ने दो हथियारबंद लुटेरों को चप्पल, कुर्सी और बाल्टी से मार-मार कर भगा दिया। इस दौरान बदमाश ने धारदार हथियार भी लहराया लेकिन बुजुर्गों की फुर्ती के आगे उनकी एक न चली और भागने पर मजबूर हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना का वीडियो सामने आया है।

मामला कदैयम के कल्याणीपुरम का है। यहां रहने वाले 70 वर्षीय शानमुगावेल अपने घर पर बैठे थे, तभी वहां नकापोश बदमाश आया और धीरे से घर में घुसने की कोशिश करने लगा। बदमाश ने बुजुर्ग को कसकर पकड़ लियया। इसी दौरान उनकी पत्नी 65 वर्षीय सेंथामराई वहां पहुंचीं। इसी दौरान एक और नकाबपोश लुटेरा वहां घुसा। लेकिन चंद पलों में तस्वीर बदल गई। महिला ने तेजी से लुटेरे पर हमला बोल दिया। महिला ने वहां रखी चप्पल उठाई और पति को पकड़ने वाले बदमाश पर बरसाना शुरू कर दी। इससे बदमाश की पकड़ कमजोर हुई और शानमुगावेल ने खुद को छुड़ाकर वहां रखी प्लास्टिक की कुर्सी से बदमाश पर हमला बोल दिया।

An elderly couple in #TamilNadu fought off two armed robbers by hurling slippers, chairs, buckets at the duo even though the men were wielding machetes. The robbers had no other option but to run away. pic.twitter.com/4jlRyh91dv

— Express South (@IExpressSouth) August 13, 2019