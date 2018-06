मोबाइल ऐप्‍प हेलिंग कैब एग्रिगेटर कंपनी ओला से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ओला कैब के ड्राइवर ने मुस्लिम कॉलोनी न जाने की बात कहते हुए सवारी को बीच रास्‍ते में ही उतार दिया। जिरह करने पर ड्राइवर ने कथित तौर पर धमकी भी दी। वहीं, ओला कैब पर समस्‍या को दूर करने के लिए पर्याप्‍त प्रयास न करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल, यह मामला देश की राजधानी दिल्‍ली का है। पेशे से पत्रकार असद अशरफ ने बीके. कॉलोनी से जामिया नगर जाने के लिए ओला कैब बुक कराया था। अशरफ का आरोप है कि कैब ड्राइवर ने उन्‍हें जामिया नगर ले जाने के बाजय बीच रास्‍ते में ही उतार दिया था। ‘न्‍यूज 18’ के अनुसार, ड्राइवर ने कथित तौर पर मुस्लिम कॉलोनी में जाने से इनकार कर दिया था। अशरफ ने ट्विटर पर वाकये को शेयर किया। उन्‍होंने बताया कि ड्राइवर ने उन्‍हें धमकी दी और परेशान किया। बकौल अशरफ, ओला कैब के ड्राइवर ने उनसे कहा कि जामिया नगर जाने लायक जगह नहीं है, क्‍योंकि यह एक मुस्लिम कॉलोनी है। उनके मुताबिक, जब उन्‍होंने ड्राइवर के इस रवैये का विरोध किया तो कैब चालक ने कथित तौर पर अपने लोगों को बुलाने की धमकी दे डाली।

@Olacabs your driver would have killed me for being a Muslim today. Where are your ethics ? @DelhiPolice . Screenshot of my complaint is here. pic.twitter.com/tXSGFvHcZA

Specific to the shocking Incident that happened last night, we have off-roaded the driver. Ola, like India, believes in secularity & will never allow any sort of discrimination amongst its customers & driver partners. We stand by you & deeply apologise for the incident.

— Ola (@Olacabs) June 18, 2018