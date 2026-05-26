बंगाल में प्रशांत बर्मन नाम के एक सरकारी अधिकारी को अपहरण और हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोलकाता के बिधाननगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हो पाई। प्रशांत बर्मन बंगाल सिविल सर्विस का अधिकारी है और नॉर्थ बंगाल के जलपाईगुड़ी में राजगंज के पहले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) था।

पिछले साल साल्ट लेक के एक जाने-माने सोने के व्यापारी स्वपन कामिल्या की हत्या में आरोपी बनाए जाने के बाद से अधिकारी चर्चा में आया। जब आरोपी छिप गया और पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया।

शराब पीकर चला रहा था गाड़ी

सोमवार रात प्रशांत साल्ट लेक में एक SUV चला रहा था, तभी कार ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। पैदल चलने वाला हवा में उछल गया और एक स्कूटर से टकरा गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। जैसे ही टक्कर हुई, स्कूटर वाले ने रास्ता रोक लिया और प्रशांत बर्मन भागने में नाकाम रहा। आस-पास के लोगों ने कार को घेर लिया और उसकी पहचान कर ली।

जब प्रशांत ने ब्रेथलाइज़र टेस्ट से मना कर दिया तो उसे हिरासत में ले लिया गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों ने बताया कि प्रशांत नशे में गाड़ी चला रहा था। प्रशांत बर्मन के आस-पास खड़े लोगों के साथ बहस का एक वीडियो वायरल हुआ है। वह उन्हें धमकाते हुए दिख रहा है।

प्रशांत बर्मन पिछले साल सोने के व्यापारी स्वपन कामिल्या की हत्या के सिलसिले में वॉन्टेड था। कामिल्या को 29 अक्टूबर को साल्ट लेक से किडनैप किया गया था। उसकी कटी-फटी लाश दो दिन बाद न्यू टाउन में सड़क किनारे मिली थी। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि किडनैपिंग और हत्या के पीछे प्रशांत बर्मन और उसके साथियों का हाथ था। बाद में प्रशांत बर्मन के पांच करीबी लोगों को गिरफ्तार किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से किया था मना

प्रशांत बर्मन ने बारासात की एक अदालत से एंटीसिपेटरी बेल ले ली थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने राहत रद्द कर दी। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट ने उसे प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया और इस साल 23 जनवरी तक सरेंडर करने को कहा। प्रशांत बर्मन छिप गया और पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के सरेंडर ऑर्डर के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशांत बर्मन को राजगंज BDO के पद से हटा दिया। हालांकि मार्च 2026 में वह एक आधिकारिक कार में राजगंज में अपने पुराने ऑफिस गया और अपने पुराने साथियों से बात की। पुलिस को खबर मिलने से पहले ही वह भागने में कामयाब हो गया।

बंगाल की मंत्री और BJP नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राज में प्रशांत बर्मन फरार था। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार बनने के 15 दिनों के अंदर ही वह मिल गया और पुलिस कस्टडी में है। यह BJP सरकार का असर है।”

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