ओडिशा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया मई से शुरू हो सकती है। इस बीच राज्य में 9.8 लाख नाम गलत तरीके से हटाने को लेकर शिकायत आनी शुरू हो गई, जिस पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) ने फाइनल रोल तैयार करने से पहले सख्त वेरिफिकेशन का आदेश दिया है। CEO ऑफिस के अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि गलत तरीके से नाम हटाने के बारे में काफी शिकायतें मिली हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां वोटर मौजूद पाए गए और ऐसे मामले भी हैं जहां बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने नाम हटाने से पहले न तो फील्ड विजिट किया और न ही सही वेरिफिकेशन किया।

दो लाख एप्लीकेशन मिले

ओडिशा में इलेक्टर मैपिंग प्रोसेस जनवरी से मार्च तक किया गया था। वोटरों की चिंताओं के बाद CEO ऑफिस को 2 अप्रैल के बाद करीब दो लाख फॉर्म-7 एप्लीकेशन (मौजूदा रोल में नाम शामिल करने/हटाने के लिए ऑब्जेक्शन फॉर्म) मिले हैं, जिन्हें रोक दिया गया है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) से सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा गया है, जिसमें यह कन्फर्म किया गया हो कि कम से कम 50 परसेंट ऑब्जेक्शन मामलों को फिजिकली वेरिफाई किया गया है और नाम हटाने से पहले सभी तय प्रोसेस का ठीक से पालन किया गया है।

बता दें कि मृत्यु, वोटर के शिफ्ट होने, डुप्लीकेट या शक वाले मैच और दूसरी वजहों से नाम हटाए जाते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, ओडिशा के CEO आरएस गोपालन ने कहा कि चूंकि लगभग 2 लाख Form-7 एप्लीकेशन पेंडिंग हैं, इसलिए EROs को पूरी तरह से वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है।

गोपालन ने कहा, “आमतौर पर हर साल अलग-अलग वजहों से कम से कम 7-9 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाते हैं। SIR एक्सरसाइज से पहले BLOs द्वारा घर-घर जाकर मैपिंग करने की वजह से यह संख्या थोड़ी ज़्यादा है।”

CEO के मुताबिक BLOs को इलेक्टर मैपिंग प्रोसेस के दौरान मरे हुए लोगों, शिफ्ट हुए लोगों या डबल एंट्री के मामलों में नाम मिले। गोपालन ने आगे कहा, “BLOs इन नामों को नहीं हटा सकते। उन्हें ऐसे लोगों के परिवार वालों या अगर पूरा परिवार मौजूद नहीं है तो ऐसे लोगों के पड़ोसियों से Form-7 पर साइन करवाने होंगे। चूंकि हमें दो लाख Form-7 मिले हैं, इसलिए EROs को इन मामलों को ठीक से वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है।”

सही वेरिफिकेशन के बाद ही हटाए जाएंगे नाम

एडिशनल CEO की तरफ से सभी ERO को जारी एक लेटर में कहा गया है कि मौत के मामलों में, मरे हुए वोटरों के नाम सही वेरिफिकेशन और तय प्रोसेस के बाद ही हटाए जाएंगे। एडिशनल CEO ने कहा, “हटाने से पहले वोटर के आखिरी पता वाले पते पर नोटिस भेजा जाना चाहिए।”

इसी तरह संदिग्ध डुप्लीकेट या संदिग्ध मैच के मामलों में, ERO को संबंधित वोटरों को नोटिस जारी करने और कोई भी एक्शन लेने से पहले सही प्रोसेस का पालन करने के लिए कहा गया है। ERO को उन आवेदक से निजी तौर पर कॉन्टैक्ट करने के लिए भी कहा गया है जिन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं।

CEO के ऑफिस ने ERO को बताया कि ईमेल, 1950 कॉल सेंटर, NGRS, या किसी और तरीके से मिली शिकायतों की भी ‘ज़रूरी’ और पूरी तरह से जांच की जाएगी, जबकि जिन मामलों में नाम पहले ही गलत तरीके से हटाए जा चुके हैं, उनमें वोटर को तुरंत पूरी सावधानी और सावधानी के साथ फिर से एनरोल किया जाएगा। ओडिशा में SIR 1 अप्रैल से शुरू होने वाला था, लेकिन पांच राज्यों में चल रहे चुनावों की वजह से इसे टाल दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि SIR मई में शुरू होगा।

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