Odisha Train Accident: पहले मीडिया के सामने तकरार… फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोक-टोक, CM ममता और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच तल्खी

ओडिशा रेल हादसे को लेकर एक तरफ पूरा देश दुखी है तो दूसरी तरफ इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो गया है। उस वीडियो में ममता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ही कह रही […]

ओडिशा हादसे पर आमने-सामने सीएम ममता और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

ओडिशा रेल हादसे को लेकर एक तरफ पूरा देश दुखी है तो दूसरी तरफ इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो गया है। उस वीडियो में ममता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ही कह रही हैं कि रेलवे में कॉर्डिनेशन की कमी रही। यहां तक कहा गया कि रेलवे को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो नहीं दिया जा रहा। अब जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार को सीएम ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने आई थीं। वहां पर उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। जायजा लेने के बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि मुझे जो आंकड़े मिल रहे हैं, उसके मुताबिक 500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। ये सुन तुरंत रेल मंत्री ने ममता बनर्जी को बीच में ही टोक दिया। उन्होंने कहा कि अभी सुबह का जो आंकड़ा है वो 238 का है। इस पर ममता बोलीं- वो तो पुराना है, लेटेस्ट क्या चल रहा है। तब विस्तार से बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है, वो अभी 238 का है। इसके बाद ममता ने भी वहीं आंकड़ा दोहराते हुए अपनी बात को आगे रखा। बड़ी बात ये रही कि पहले तो केंद्रीय मंत्री ने सीएम को टोका, इसके बाद ममता ने भी मंत्री के सामने ही सरकार को आईना दिखाने का काम कर दिया। मीडिया से बात करते हुए ममता ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस में टक्कर रोकने वाला सिस्टम मौजूद नहीं था। जब मैं रेल मंत्री थी, मैंने ही इसकी कवायद की थी कि अगर एक ही ट्रेक पर दो ट्रेनें चलें तो एक निश्चित दूरी पर वो रुक जाएं। लेकिन मैं केंद्रीय मंत्री को बताना चाहती हूं कि इस ट्रेन में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। सीएम ममता बनर्जी ने अपना निजी अनुभव साझा करते हुए ये भी बताया कि रेलवे तो मेरे बच्चे की तरह है। ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं भी रेल परिवार का ही एक हिस्सा हूं। मैं लगातार अपने सुझाव देने को तैयार हूं। अगर यहां पर घायलों का इलाज नहीं हो पाएगा, तो मैं उन्हें कोलकाला भी ले जा सकती हूं।

