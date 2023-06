ओडिशा हादसे के बाद सैकड़ों लोगों ने अपनी ट्रेन टिकट कैंसिल की? कांग्रेस के आरोप पर IRCTC का जवाब आया

ओडिशा रेल हादसा (रॉयटर्स)

ओडिशा हादसे के बाद से इस पर राजनीति भी काफी होती दिख रही है। कांग्रेस लगातार केंद्र पर निशान साधा रही है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक ट्वीट कर दावा कर दिया कि ओडिशा हादसे के बाद से सैकड़ों लोगों ने अपनी ट्रेन टिकट कैंसिल कर दी। अब उस आरोप पर खुद IRCTC ने जवाब दिया है। कांग्रेस ने क्या दावा किया? जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने मीडिया से बात करते हुए दावा कर दिया कि ओडिशा रेल हादसे के बाद से लोगों के मन में डर बैठ गया है, वे रेलवे सफर को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया, उसमें भी नेता का हवाला देते हुए लिखा गया कि बीते दिनों में ऐसी रेल दुर्घटना कभी नहीं हुई। सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजार से ज्यादा लोग घायल हैं। इस घटना ने सभी को दुख पहुंचाया है। दुर्घटना के बाद हजारों लोगों ने अपने टिकट कैंसिल कर दिए हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेन में सफर सुरक्षित नहीं है। Also Read Exclusive: ओडिशा हादसा क्यों हुआ, भारतीय रेल की सबसे बड़ी खामी और अगले 20 साल का रोडमैप, एक्सपर्ट से हुई सीधी बात IRCTC ने क्या जवाब दिया? अब इस आरोप पर IRCTC ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। IRCTC ने ट्वीट कर लिखा कि ये दावा तथ्यों के लिहाज से एकदम गलत है। ओडिशा हादसे के बाद कैंसिलेशन बढ़ी नहीं है, उल्टा कम हो गई है। कहा गया है कि पहले जो कैंसिलेशन का आंकड़ा 7.7 लाख चल रहा था, वो घटकर 7.5 लाख हो गया। अभी तक कांग्रेस ने इस जवाब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वैसे इस समय एक और पहलू पर काफी विवाद चल रहा है। असल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगता है कि केंद्र सरकार इस हादसे में हुईं मौत के आंकड़े को छिपा रही है। उनका कहना है कि मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुभेंदू अधिकारी ने एक कदम आगे बढ़कर टीएमसी पर ही इस हमले की जिम्मेदारी ठोक दी है। कहा गया है कि टीएमसी ने ये हादसा करवाया है। अभी के लिए इस मामले की सीबीआई जांच शुरू कर दी गई है।

