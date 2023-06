Odisha Train Accident: ‘ये मेरे पति की लाश’ बोलकर मुआवजा चाहती थी महिला, सच सामने आया तो सब हैरान

एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ओडिशा में एक महिला ने दावा किया कि उसके पति की भी रेल हादसे में मौत हो गई। बाद में पता चला कि पति जिंदा है।

ओडिशा रेल हादसे के बाद से पीड़ितों को समय रहते सहायता राशि मिले, सरकार का सारा जोर इस बात पर चल रहा है। रेल मंत्री भी इस बारे में जिक्र कर चुके हैं, ऐसे में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और जल्द से जल्द राहत राशि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ओडिशा में एक महिला ने दावा किया कि उसके पति की भी रेल हादसे में मौत हो गई। कैसे पकड़ी गई महिला? अब जो प्रक्रिया थी, उसके तहत महिला को कई शव दिखाए गए, उससे पूछा गया कि उसका पति कौन है, उसने एक शव को देख अपना पति बता दिया। लेकिन पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी, महिला के हावभाव देख उन्हें शक हुआ, ऐसे में वो जहां से आती है, उधर की पुलिस से संपर्क किया गया और उसकी पूरी कुंडली निकलवाई गई। तब पता चला कि उस महिला का पति तो जिंदा है। यानी कि ये महिला सिर्फ पैसे के चक्कर में इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। Also Read Exclusive: ओडिशा हादसा क्यों हुआ, भारतीय रेल की सबसे बड़ी खामी और अगले 20 साल का रोडमैप, एक्सपर्ट से हुई सीधी बात आरोपी महिला ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। ये महिला कटक की बताई जा रही है और उसकी उम्र 40 साल है। इस एक घटना के बाद पुलिस और ज्यादा सचेत हो गई है और जोर देकर कहा जा रहा है कि किसी को भी आर्थिक सहायता देने से पहले उनका बैकग्राउंड ठीक तरह से चेक किया जाए। किसको कितनी राशि मिलेगी? जानकारी के लिए बता दें कि जिसने भी इस भीषण रेल हादसे में जान गंवाई है, उनके परिवार को 10 लाख रुपये देने की बात कही गई है, वहीं ज्यादा जख्मी हुए हैं तो 2 लाख रुपये और हल्की चोट वालों को 50 हजार रुपये का प्रावधान है। लेकिन कुछ लोग इस मुश्किल समय में भी फायदा उठाने की फिराक में दिख रहे हैं। अभी के लिए आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है, उससे जानने का प्रयास है कि आखिर क्यों वो इतना बड़ा झूठ बोल रही थी।

