ओडिशा के बालेश्वर जिले झींगा प्रसंस्करण संयंत्र (प्रॉन प्रोसेंसिंग प्लांट) से जहरीली गैस रिसने के बाद 100 से ज्यादा लोगों के बीमार पड़ने की बात सामने आई है। बीमार पड़ने वालों में ज्यादातर महिला कर्मचारी हैं। यह घटना बालेश्वर के खांटापाड़ा इलाके में बुधवार (13 नवंबर) की शाम को घटी है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि घटना रात करीब 8 बजे हुई, जब पानापाना में स्थित प्लांट से संभवत: अमोनिया गैस लीक हुई। उसके बाद जो लोग उसके प्रभाव में आए उनमें ज्यादातर प्लांट के कर्मचारी थे। घटना के बाद उन लोगों ने सांस लेने में समस्या की शिकायत की है।

प्रभावित लोगों का इलाज जिला मुख्यालय अस्पताल में चल रहाः मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संदेह है कि प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। आगे की जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी।’ अधिकारी ने यह भी कहा कि प्रभावित लोगों को खांटापाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया है। जिनमें से 50 लोगों को जिला मुख्यालय अस्पताल में भेज दिया गया।

Odisha: Several workers were admitted to hospital allegedly due to a gas leak at a prawn processing unit in Balasore, yesterday. pic.twitter.com/ChzZ2rWDxy

— ANI (@ANI) November 14, 2019