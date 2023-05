राधा-कृष्ण मंदिर में 9 साल पहले की थी चोरी, बोला- सपने में आते थे भगवान, माफी मांगकर लौटाए गहने

भुवनेश्वर के गोपीनाथपुर में स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में चांदी के कई आभूषण चोरी हुए थे। इनमें श्रीकृष्ण की टोपी, बांसुरी, कंगन और कान की बाली भी शामिल थीं।

प्रतीकात्मक फोटो

ओडिशा के भुवनेश्वर में 9 साल पहले एक राधा-कृष्ण मंदिर में चोरी हुई थी। चोर ने ना सिर्फ सभी गहने लौटा दिए हैं बल्कि उसने माफीनामा भी लिखा है। इतना ही नहीं चोर ने मंदिर में 201 रुपये का दान किया है और खुद ही दंड के तौर पर 100 रुपए अतिरिक्त भी दिए हैं। चोर की यह हरकत अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। 2014 में की थी चोरी मामला 2014 का है। भुवनेश्वर के गोपीनाथपुर में स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में चांदी के कई आभूषण चोरी हुए थे। इनमें श्रीकृष्ण की टोपी, बांसुरी, कंगन और कान की बाली भी शामिल थीं। मामले की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी लेकिन ना तो चोर का कोई सुराग मिला और ना ही चोरी के आभूषण की जानकारी मिली। पुलिस को मिला नोट धौली थाना के प्रभारी चितरंजन राउत ने बताया कि पुलिस को एक नोट मिला था। इसमें लिखा था कि करीब चार लाख रुपये मूल्य के गहने जिन्हें मंदिर से चोरी किया गया था वह मंदिर के बाहर एक बैग में रखे हैं। शख्स ने नोट में यह भी लिखा कि उसने बैग में मंदिर के लिए 201 रुपये का दान और 100 रुपये दंड के भी रखे हैं। उसने लिखा में मंदिर में जब यज्ञ किया जा रहा था तब उसने यह गहने लिए। Also Read तीन बच्चों ने मिलकर अपने दोस्त की क्रूर तरीके से हत्या कर दी, शव को ठिकाने लगाकर सारे सबूत मिटा दिए अब उसे लगातार सपने में भगवान दिखाई दे रहे हैं। इस नोट में चोर ने अपनी पहचान नहीं बताई है। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि उन्होंने 9 साल में गहने मिलने की सभी उम्मीदें छोड़ दी थी। शायद चोरी करने वाले को अपनी गलती का एसहास हुआ होगा इसलिए उसने सभी गहने वापस कर दिए।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram