ओडिशा सरकार ने स्कूल की किताबों में गलतियों के लिए अधिकारियों को निलंबित किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शुक्रवार को कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए तैयार की गई नई किताबों में गलतियों के कारण डायरेक्टर ऑफ टीचर एजुकेशन और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (TE&SCERT) के मनोज पाधी और तीन सहायक निदेशकों को निलंबित कर दिया। ओडिशा की कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक में आइजैक न्यूटन को ‘महान पायलट’ बताया गया है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, यह कार्रवाई विकास आयुक्त डीके सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है जिसने किताबों में हुई कमियों की जांच की थी। 6 अन्य सहायक निदेशकों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

एससीईआरटी की 55 नई किताबों में 1600 से ज्यादा गलतियां

यह कार्रवाई कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए एससीईआरटी की 55 नई पाठ्यपुस्तकों में 1,678 गलतियों के पाए जाने के बाद की गयी है, जिनमें तथ्यात्मक अशुद्धियां, व्याकरण संबंधी त्रुटियां, वर्तनी की गलतियां और गलत संदर्भ शामिल हैं। कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तकों में सबसे अधिक 705 गलतियां पाई गईं।

आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों को झारखंड में बताया गया है और कर्नाटक विधानसभा भवन को ओडिशा विधानसभा के रूप में दर्शाया गया है। आठवीं कक्षा की विज्ञान की पुस्तक में सर आइजैक न्यूटन को ‘महानतम पायलट’ बताया गया है, जबकि कर्नाटक के हम्पी को आठवीं कक्षा की एक पुस्तक में कोणार्क सूर्य मंदिर के रूप में दर्शाया गया है।

एससीईआरटी की घोर लापरवाही

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जांच समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम के तहत तैयार की गई किताबों को तैयार करने में एससीईआरटी की घोर लापरवाही पाई। ये नई पाठ्यपुस्तकें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए तैयार की गई थीं। एक अधिकारी ने बताया, “जांच के दौरान यह पाया गया कि एससीईआरटी द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जिसके कारण पाठ्यपुस्तकों में इतनी बड़ी त्रुटियां हुईं। इसी वजह से जांच समिति ने एससीईआरटी के तत्कालीन निदेशक मनोज पाधी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की।”

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 14 सूत्री कार्य योजना

इन किताबों को पहले ही कई जिलों में बांटा जा चुका है। एससीईआरटी ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि छात्र पूरे शैक्षणिक वर्ष में इन्हीं किताबों का इस्तेमाल करते रहेंगे और सुधार केवल अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रकाशित संस्करणों में ही किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, जांच समिति ने त्रुटियों को दूर करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 14 सूत्री कार्य योजना की भी सिफारिश की है जिसे सरकार ने तुरंत लागू करने का निर्णय लिया है।

जांच समिति ने एससीईआरटी को डीटीपी एजेंसी, प्रिंटर और अनुमोदन प्राधिकरण के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। समिति ने एससीईआरटी में पाठ्यपुस्तक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्थापित करने की भी सिफारिश की है। सीएमओ ने कहा कि भविष्य में भाषा, चित्रों, आंकड़ों और प्रिंटिंग क्वालिटी की मंजूरी के बिना किसी भी पाठ्यपुस्तक को छपाई के लिए नहीं भेजा जाएगा।

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