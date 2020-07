गरीब केले वाले से सारे फल छीन कर चलती बनी पुलिस, वायरल हो रहा VIDEO

गरीब केले वाले से उसके सारे फल छीनकर पुलिस टीम द्वारा ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लिप में साइकिल पर प्लास्टिक की टोकरी/बास्केट रख गली-गली एक शख्स केले बेच रहा था। उसी दौरान उसे कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया। शुरुआत में तो वे उससे पूछताछ करते दिखे। बाद में उन्होंने उसके सारे खेले ले लिए और उसे अपनी जीप में साथ लेकर चलते बने। केले ले जाने के वह वहीं खड़े होकर फूट-फूटकर रोने लगा। घटना के दौरान पास में ही एक छत पर किसी शख्स ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया था, जो अब टि्वटर और फेसबुक पर तेजी से वायरल हो रहा है।

यह मामला ओडिशा का बताया जा रहा है, जहां पर केले वाले रेड/कंटेनमेंट जोन में केले बेच रहा था। पुलिस ने इसी के चलते पर ये कार्रवाई की। कहा जा रहा है कि पुलिस ने उससे 1000 रुपए भी वसूले थे। हालांकि, फेसबुक पर नवनीत मिश्रा नाम के यूजर ने इसे वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, “जब पुलिस फ्री हैंड होती है तो गरीब विक्रेता के सारे केले ही छीन कर चलती बनती है। वीडियो में ओडिशा पुलिस बहादुरी का परिचय दे रही है। घटना ब्रह्मपुर जिले की है।”

टि्वटर पर @Mahmudabad ने इस क्लिप में पुलिस वालों की हरकत पर तंज कसते हुए कहा था- भारतीय सूबे के अफसरों का एक दुर्लभ वीडियो, जिसमें वह एक उद्योगपति की संपत्ति को जब्त कर रहे हैं, क्योंकि वह बकाया लोन नहीं चुका पाया!

@SP_BERHAMPUR @CMO_Odisha @Ganjam_Admin i know lockdown and shutdown is mandatory but this is wrong the old man in the video is selling for his two time food not for lavish life style and this is #gunda_gardi_in_bardi gosani nua gaon police station, Berhampur shame on u people pic.twitter.com/2iGR5OmqjV

— Subham Sekhar Sahu (@SubhamSekharS15) July 13, 2020