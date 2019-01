प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने नक्सली हमले में मारे गए दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू के परिवार से मुलाकात की। पीएम ने मृत कैमरामैन अच्युतानंद के माता, पिता से बातचीत की और परिवार के प्रति पूरी संवेदना जताई। बता दें कि अच्युतानंद छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में मारे गए थे। इस हमले में दो जवान भी शहीद हुए थे। ओडिशा दौरे पर पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

बता दें कि बाबूसराय के रहने वाले दूरदर्शन के रिपोर्टर धीरज साहू दिल्ली से अपने कैमरामैन अच्युतानंद के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर से जगदलपुर पहुंचे थे। 29 अक्टूबर की शाम दंतेवाड़ा जाते हुए पोटाली एक गांव जहां पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया था रुक गए। इस दौरान वो कवरेज के लिए दंतेवाड़ा से अरनपुर जा रहे थे तभी रास्ते में अचानक झाड़ियों में घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें कैमरामैन अच्युतानंद की मौत हो गई। हमले दो जवान भी शहीद हुए थे। जिसके बाद आज पीएम मोदी ने मृत अच्युतानंद के परिवार से मिलकर परिवार के प्रति संवेदना जताई।

Prime Minister Narendra Modi met the parents of Doordarshan cameraman Achutyanand Sahu, in Odisha's Balangir today. Sahu was killed in a naxal attack in Chhattisgarh's Dantewada on 30 October 2018. pic.twitter.com/BdAeO3a70d

