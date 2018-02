शादी में मिले गिफ्ट में धमाका, दूल्हे और दादी की मौत, दुल्हन की हालत गंभीर

शादी का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब एक गिफ्ट के अचानक से फटने के कारण दूल्हे और उसकी दादी की मौत हो गई। घटना ओडिशा के बलांगीर के पाटनगढ़ की है। वहां एक परिवार में हुई शादी के बाद जब तोहफों को जब खोला जा रहा था, उस वक्त एक तोहफे में अचानक से धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि दूल्हे और उसकी दादी की मौत हो गई, तो वहीं दुल्हन की हालत इस वक्त काफी गंभीर है। दुल्हन का इलाज इस वक्त आईजीएच राउरकेला अस्पताल में किया जा रहा है। ओडिशा सन टाइम्स के मुताबिक पाटनगढ़ के सौम्य शेखर साहू और रीमा साहू की शादी 18 फरवरी को हुई थी। 23 फरवरी की दोपहर यह नवविवाहित जोड़ा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शादी में मिले तोहफों को खोल रहा था। इसी दौरान एक गिफ्ट को खोलते वक्त उसमें धमाका हो गया और जश्न का माहौल मातम में बदल गया।

#Odisha: Groom killed, bride critically injured after a wedding gift received by the couple exploded in Bolangir district's Patnagarh. The groom's grandmother also died in the incident. Police probe underway. pic.twitter.com/rDG7f5bQYb

— ANI (@ANI) February 24, 2018