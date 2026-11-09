ओडिशा के कटक में दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद ड्यूटी पर तैनात एक महिला आईपीएस अधिकारी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और धक्का-मुक्की करने के आरोप में पुलिस ने सोमवार को कम से कम चार लोगों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने बताया कि शहर के नया सड़क इलाके में पटाखे फोड़ने को लेकर पुलिसकर्मियों और कुछ स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया था। स्थानीय लोग तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी पटाखे फोड़ रहे थे।

ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के मुताबिक, रविवार को शाम सात बजे से रात नौ बजे तक यानी केवल दो घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति थी।

पुलिस ने बताया कि कुछ स्थानीय लोग रात करीब 10:30 बजे तक मुख्य सड़क पर पटाखे फोड़ रहे थे। इससे उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी।

सूचना मिलने पर सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के पद पर तैनात अनन्या अवस्थी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों को पटाखे फोड़ने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस और स्थानीय युवकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई।

घटना के बाद सामने आए कई वीडियो में 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी अनन्या अवस्थी के साथ आरोपी बदसलूकी और धक्का-मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं।

दस लोगों से पूछताछ

पुलिस ने इस मामले में कम से कम 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद कटक के लालबाग पुलिस थाने की टीम ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

कटक के पुलिस उपायुक्त ऋषिकेश खिलारी ने कहा, “सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने कम से कम चार लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है। अन्य लोगों की पहचान के लिए बाकी फुटेज की जांच की जा रही है। इस तरह की अनुचित हरकत में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की उन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो लोक सेवक को गंभीर चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने, दंगा करने, आग के संबंध में लापरवाही बरतने, आपराधिक धमकी देने और सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़ी हैं।

पुलिस ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

सरकार की ओर से पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे की समय सीमा तय करने और पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद कई जगहों पर लोग देर रात तक पटाखे फोड़ते रहे और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।

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