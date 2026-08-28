गहमा पूर्णिमा और रक्षाबंधन के अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य की महिलाओं को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। नयागढ़ में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘सुभद्रा योजना’ की 5वीं किश्त के वितरण की शुरुआत की।

एएनआई के अनुसार, इस किश्त के तहत राज्य की 1,03,26,162 पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 5,000-5,000 रुपये की राशि भेजी गई है।

महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल

माझी ने कार्यक्रम में कहा कि सुभद्रा योजना केवल एक वित्तीय सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा प्रतीक है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे स्वतंत्र फैसले ले सकें। 11,000 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट वाली यह योजना ओडिशा की महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली एक बड़ी योजना है।

इसके तहत लाभार्थियों को 5 वर्षों में कुल 50,000 रुपये दिए जाएँगे, जिसकी 5,000-5,000 रुपये की दो किश्तें हर साल सीधे उनके खातों में भेजी जाती हैं। अकेले नयागढ़ जिले की बात करें तो यहाँ की 2,33,585 पात्र महिलाओं को इस किश्त के तहत 116.80 करोड़ रुपये मिले हैं।

स्वरोजगार और हुनर को मिला बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने योजना के सकारात्मक प्रभावों का जिक्र करते हुए बताया कि लगभग 80% महिलाओं ने इस सहायता राशि का इस्तेमाल अपनी दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा के लिए किया है, जबकि 25.52% महिलाओं ने इस पैसे से अपना नया कारोबार शुरू किया है। कई महिलाओं ने सब्जी की खेती, सिलाई, स्टेशनरी की दुकान, बुनाई और डेयरी फार्मिंग जैसे काम शुरू करके अपनी पहचान बनाई है।

माझी ने कहा कि महिलाओं के कौशल विकास के लिए सरकार ने ‘महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म’ भी शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 11,789 लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा, राज्य की लगभग 27 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए माझी ने ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ और ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना’ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ‘कन्या सुमंगल योजना’ के तहत चालू वित्तीय वर्ष से जन्म लेने वाली बेटियों को ग्रेजुएशन पूरा करने पर 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ओडिशा के इस साल के 3.10 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट में से 1,22,764 करोड़ रुपये (लगभग 40%) केवल महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण पर ख़र्च किए जा रहे हैं, जो राज्य के इतिहास में एक ऑल-टाइम रिकॉर्ड है।

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ओडिशा तट के पास मालवाहक जहाज ‘MV ओशन विनर’ के डूबने के तीन दिन बाद मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान उसका इमरजेंसी बीकन और एक लाइफबोट बरामद की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।