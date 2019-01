ओडिशा में बुधवार शाम एक घटना में एक महिला की मौत हो गई जबकि 9 लोग अभी तक लापता हैं। दरअसल हादसा महानदी में नाव पलटने से हुआ जिसमें 9 लोग अभी तक लापता हैं। जानकारी के मुताबिक सभी नाव सवार पिकनिक मनाकर लौट रहे थे। राहत दल ने लापता लोगों को ढूढ़ने का काम शुरू कर दिया है।

क्या है पूरा मामला: दरअसल पूरा मामला ओडिशा के केंद्रपाड़ा का है। जहां महानदी में नाव पलटने से हुए हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 9 लोग अभी भी लापता हैं।जानकारी के मुताबिक सभी नाव सवार पिकनिक मनाकर लौट रहे थे। सभी लोग जगतसिंहपुर जिले के कुजांग इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलने पर केंद्रपाड़ा के कलेक्टर डी सतपथि और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस और प्रशासन राहत कार्य में जुट गया है। इसके साथ ही बचान अभियान के लिए दमकल कर्मचारी और ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल को भी लगाया गया है।

#UPDATE: Odisha CM announces ex gratia of Rs 4 lakh each for kin of deceased & free treatment for the injured in Kendrapara boat capsize https://t.co/FlEuZIOqcS

— ANI (@ANI) January 2, 2019