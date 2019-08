ओडिशा के जाजपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।जहां एक गांव में अपने बेटे और बहू के दुर्व्यवहार से तंग आकर एक बुजुर्ग पूर्व पत्रकार ने अपनी संपत्ति सरकार के नाम लिख सबको चौंका दिया है।बुजुर्ग का कहना है कि उसकी जमीन पर एक वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाए, जहां उसके जैसे दूसरे बुजुर्ग अपने जीवन के आखिरी पल सुकून से बिता सकें। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने मरने के बाद अपनी अस्थियों को भी बेटे-बहू को नहीं दिए जाने की बात कही है।

क्या है मामला: यह पूरा मामला जाजपुर के दशरथपुर ब्लॉक के मुरारीपुर गांव का बताया जा रहा है। जहां 75 वर्षीय पूर्व पत्रकार खेत्रमोहन मिश्रा की रहते हैं। एएनआई के मुताबिक, उनका कहना है कि उनके बेटे और बहू उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राज्य सरकार के नाम करने का फैसला किया है। बकौल खेत्रमोहन वह अपनी बची हुई जिंदगी किसी वृद्धाश्रम में बिताना चाहते हैं। उनकी इच्छा है है यह वृद्धाश्रम उनकी ही जमीन पर बने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुजुर्ग खेत्रमोहन के पास एक आलीशान घर, जमीन जैसी कई महंगी सम्पत्तियां हैं।

Jajpur, Odisha: 75-year-old Khetramohan Mishra, a former journalist, who lives in Muraripur village of Dasrathpur block, has decided to name the state government as his property’s beneficiary; has also expressed the wish that an old-age home be built over his land pic.twitter.com/drC3qREpuX

