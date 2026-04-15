ओडिशा के सरकारी आवासीय स्कूल में खाना खाने के बाद 100 से अधिक छात्र बीमार पड़ गए जबकि एक की मौत़ हो गयी। राज्य के मयूरभंज जिले में सरकार द्वारा संचालित आदिवासी आवासीय स्कूल में भोजन करने के दो दिन बाद मंगलवार को कक्षा पांचवीं की एक छात्रा की मौत हो गई। जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने जांच के आदेश दिए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, स्कूल के 100 से अधिक छात्र भी खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, काकबंधा आश्रम स्कूल के छात्रों ने रविवार सुबह खाना खाने के बाद दिक्कत की शिकायत की और वे बीमार पड़ गए। प्रभावित छात्रों के अभिभावकों ने दावा किया कि बच्चों ने खमीरी चावल (पखाला), मसले हुए आलू और आम की चटनी खाई थी जिसके बाद उन्हें दस्त और उल्टी होने लगी।

छात्रा को आईसीयू में भर्ती कराया गया था

अधिकारियों ने बताया कि 100 से अधिक छात्र बीमार पड़ गए और उन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से 67 छात्रों को गंभीर हालत में बारिपदा स्थित पीएमआर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया। मयूरभंज जिले की कलेक्टर हेमा कांता साय ने बताया, “पांचवीं कक्षा की छात्रा रूपाली बेसरा को सोमवार को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। चिकित्सा सहायता के बावजूद मंगलवार सुबह उसकी मृत्यु हो गई।”

सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान

अधिकारी ने बताया, “फिलहाल 66 छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है जबकि 41 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। एक चिकित्सा दल को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है जबकि दूसरा दल स्कूल में तैनात है।” मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री ने छात्र की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और केंद्रीय मंडल के राजस्व संभागीय आयुक्त को मृत्यु और बीमार पड़ने के कारणों की जांच करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, “राजस्व संभागीय आयुक्त बुधवार सुबह घटना की जांच के लिए रसगोबिंदपुर का दौरा करेंगे।” बयान में यह भी कहा गया है कि सीएम माझी ने मृतक के परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) से तीन लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है।

वेदांता पावर प्लांट ब्लास्ट: 14 की गई जान-कई गंभीर

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में मंगलवार को एक पावर प्लांट के बॉयलर में हुए विस्फोट के कारण आग लगने से 14 श्रमिकों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- भाषा)