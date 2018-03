त्रिपुरा में शुक्रवार (9 मार्च) को मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहयोगी इंडिजनस पीपुल्स फ्रंट आफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के साथ सत्ता संभाल ली। राजधानी अगरतला में हुए शपथग्रहण समारोह कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने भी भाग लिया। इसके अलावा गुजरात के सीएम विजय रूपानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास तथा कई अन्य जानी मानी हस्तियों ने भी समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी खुद उठे और पहले अमित शाह का अभिवादन किया, इसके बाद कतार में राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम मानिक सरकार मौजूद थे। पीएम मोदी जब लाल कृष्ण आडवाणी के सामने पहुंचे तो उन्होंने भी हाथ जोड़ा। लेकिन पीएम मोदी यहां नहीं रुके बल्कि वह आडवाणी के बगल में बैठे त्रिपुरा के पूर्व सीएम मानिक सरकार के पास पहुंच गये। पीएम मोदी ने कुछ पलों के लिए मानिक सरकार से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उनसे बातें भी कीं। इसके बाद पीएम मोदी मुरली मनोहर जोशी की ओर बढ़े और दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया।

#WATCH Agartala: Former Tripura CM Manik Sarkar and PM Narendra Modi meet at swearing ceremony of Biplab Deb and others pic.twitter.com/89QtBYkeVm

— ANI (@ANI) March 9, 2018