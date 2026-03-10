Nuh Crime News: हरियाणा के नूंह जिले के एक गांव में सोमवार को 28 वर्षीय एक महिला ने कथित तौर पर अपनी तीन बेटियों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के पिता हनीफ ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग उनकी बेटी को दहेज व बेटा न होने के कारण प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने महिला के पति और चार ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मृतकों में छह महीने का बच्चा भी शामिल

सोमवार सुबह पुलिस ने मृतका की पहचान शाहिला और उसकी बेटियों- अक्सा (7), सनोफिया (4) और छह महीने की बच्ची के तौर पर की है। पुलिस ने बताया कि महिला की पीठ पर छह महीने की बच्ची का शव बंधा हुआ मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक, शाहिला अपनी बेटियों के साथ सोमवार सुबह गांव के कुएं की तरफ जाती दिखी।

चूंकि कुआं करीब 70 फुट गहरा था और उसमें पानी भरा था, इसलिए किसी की भी नीचे जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद, पुलिस और अग्निशमन का दल मौके पर पहुंचा और अभियान शुरू किया। पहले दो लड़कियों के शव निकाले गए। बाद में टीम ने शाहिला और उसकी तीसरी बेटी का शव बरामद किया। पड़ोसियों के मुताबिक, शाहिला और उसके पति शाहिद के बीच लगातार लड़ाई होती रहती थी।

गौरतलब है कि इसी तरह के एक मामले में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को ‘तीन तलाक’ देने के मामले में आरोपी एक व्यक्ति समेत आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि जन्नत बानो (21) नामक महिला ने शनिवार शाम को शहर कोतवाली में अपने पति डॉक्टर जैनुल आबिदीन और ससुराल के सात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है।

शादी में सोने के नकली जेवर दिए

कोतवाली निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने रविवार को बताया कि मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र के निवासी उस्मान अली की बेटी जन्नत की शादी 21 दिसंबर 2024 को भदोही शहर के मखदूमपुर के रहने वाले आबिदीन से हुई थी। उन्होंने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि शादी होने से पहले आबिदीन ने एक अस्पताल खोलने और पैथोलाजी लैब की मशीन खरीदने को जन्नत के परिजन से 10 लाख रुपए लिए थे।

पांडेय ने बताया कि आरोपी ने कुछ दिन बाद सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत देने के नाम पर जन्नत के परिजन से 25 लाख रुपये और लिये। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…

