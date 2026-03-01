PUSU Election Result: पटना विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव का परिणाम शनिवार देर रात घोषित किया गया। चुनाव परिणामों में कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI का दबदबा रहा। चुनावी इतिहास में एनएसयूआई ने पहली बार अध्यक्ष और महासचिव के पद पर कब्जा जमाया है। एनएसयूआई के शांतनु शेखर ने अध्यक्ष पद पर और और विंग की खुशी कुमारी ने महासचिव पद पर अपना कब्जा जमाया है।

शांतनु शेखर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को जदयू के प्रिंस कुमार को 1496 वोटों से हराया। जानकारी अनुसार शांतनु को 2896, जबकि प्रिंस कुमार 1400 वोट मिले। जबकि महासचिव पद के लिए खुशी को 2164 वोट हासिल हुए। वहीं, दूसरे स्थान पर रहे छात्र राजद के उम्मदीवार प्रत्युष राज को 1611 वोटों से ही संतोष करना पड़ा।

बता दें कि पिछली बार अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की मैथिली ने एनएसयूआई के मनोरंजन को 603 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार NSUI ने 1980 के बाद पहली बार अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। वहीं, चुनावी इतिहास में पहली बार उपाध्यक्ष पद पर किसी छात्रा ने विजय प्राप्त की है। इस पद के लिए शिफत फैज को 1568 और छात्र जदयू के आयुष हर्ष को 1497 वोट मिले। शिफत निर्दलीय उम्मीदवार थी। वह 71 वोट से जीतीं।

चुनाव परिणाम कुछ यूं रहे –

शांतनु शेखर, अध्यक्ष

एनएसयूआई

खुशी कुमारी, महासचिव

एनएसयूआई

शिफत फैज, उपाध्यक्ष

निर्दलीय

निर्दलीय उम्मीदवार शिफत फैज उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहीं, उन्होंने छात्र जदयू के उम्मीदवार को को हराया।

एबीवीपी के अभिषेक शर्मा संयुक्त सचिव और हर्षवर्धन कोषाध्यक्ष चुने गए।

छात्र राजद और छात्र जदयू को इस बाद सेंट्रल पैनल का एक भी पद हासिल नहीं हो सका।

एबीवीपी के अभिषेक शर्मा ने संयुक्त सचिव पद पर कब्जा जमाया। उन्हें 2173 वोट मिले, जबकि एनएसयूआई के मो. मुनव्वर आजम को 1751 वोट मिले। अभिषेक ने 422 वोटों से जीत दर्ज कराई। एबीवीपी के हर्षवर्धन कोषाध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी छात्र जदयू के अभिषेक कुमार को 170 वोटों से हराया। हर्ष वर्धन को 1599 और अभिषेक कुमार 1429 वोट मिले। इस चुनाव में छात्र राजद और छात्र जदयू के एक भी उम्मीदवार सेंट्रल पैनल में जगह नहीं बना सके।