आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार के बड़े फैसले के बाद प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार (7 अगस्त) को दक्षिण कश्मीर का दौरा किया। आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शुमार दक्षिण कश्मीर में डोभाल ने राज्य की पुलिस को भी संबोधित किया। उन्होंने सुरक्षा बलों के त्याग और प्रतिबद्धता की जमकर तारीफ की। डोभाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है।

विश्वास बहाली के लिए आम लोगों के बीच पहुंचे डोभालः इस दौरान डोभाल ने जवानों के साथ-साथ कई स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। डोभाल विश्वास बहाली के लिए घाटी में स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं।

NSA Ajit Doval addresses the Jammu and Kashmir Police Jawans in most terror infested area of South Kashmir. Salutes the valour, sacrifice and commitment of J&K Police in India. This is the most apt step by a leader. Standing with the forces camping in Kashmir on ground. pic.twitter.com/MVA2HwQ2f8

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 7, 2019