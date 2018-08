पंजाब के कपूरथला में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध होने के शक में पूरे परिवार को जिंदा जला डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 वर्षीय कुलविंदर सिंह पिछले डेढ़ सालों से जॉर्डन में रह रहा था। वह कुछ दिन पहले ही काला संघिया गांव स्थित अपने घर आया था, जहां उसे अपनी पत्नी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिलीं, जिसके बाद उसे अपनी पत्नी के ऊपर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का शक हुआ, गुस्से में उसने रोंगटे खड़े कर देने वाला कदम उठाया। गुरुवार की रात करीब चार बजे कुलविंदर का परिवार जब सो रहा था, उसने अपने ऊपर , अपनी पत्नी और दो बच्चों के ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी।

कुलविंदर और उसका पांच साल का बेटे की उसी वक्त मौत हो गई, जबकि आठ साल की बेटी ने कपूरथला अस्पताल में दम तोड़ा। वहीं कुलविंदर की पत्नी को जलंधर सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां उसने पुलिस को बयान देने के बाद दम तोड़ दिया। पुलिस ने जानकारी दी कि महिला ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाई थी और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। जब उसके पति को इसके बारे में पता चला तब उसने पूरे परिवार को आग लगा दी।

Woman says a man had clicked her pictures,filmed&was blackmailing her. Her husband came to know&set them on fire when they were sleeping. FIR registered against 4 people. Investigation on: Police on incident where man set his wife&two children on fire in Kapurthala #Punjab (03.8) pic.twitter.com/Cd6xjJXAkc

