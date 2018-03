नरेश अग्रवाल के बेटे का जया बच्चन पर तंज- समाज का मनोरंजन करने वाले को सपा ने बनाया प्रत्याशी

उत्‍तर प्रदेश में राज्‍यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) से भाजपा में शामिल हुए नरेश अग्रवाल के बेटे और विधायक नितिन अग्रवाल ने जया बच्‍चन को लेकर तीखे बोल बोले हैं। उन्‍होंने कहा, ‘सपा ने एक राजनीतिक कार्यकर्ता का अपमान किया है। उन्‍होंने समाज की सेवा करने के बजाय समाज का मनोरंजन करने वाले को राज्‍यसभा का प्रत्‍याशी बनाया है। उत्‍तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में सपा और बसपा को इसका जवाब जरूर देगी।’ नितिन अग्रवाल ने दावा किया कि भाजपा के सभी नौ प्रत्‍याशी राज्‍यसभा का चुनाव जीतेंगे। बता दें कि नितिन ने सपा के टिक‎ट पर विधायक का चुनाव जीत था। सबकी निगाहें उन पर भी टिकी थीं कि राज्‍यसभा चुनाव में वह भाजपा प्रत्‍याशी या सपा-बसपा गठजोड़ के पक्ष में वोट डालेंगे। हालांकि, बाद में तस्‍वीर पूरी तरह साफ हो गई थी। नितिन अग्रवाल ने सपा-बसपा गठबंधन को बेमेल करार दिया है। उन्‍होंने कहा, ‘सपा जिस नीति पर उतर आई है। जनता सब समझती है कि जो विचारधाराएं आज तक एक-दूसरे का दुश्‍मन थीं वो सत्‍ता हासिल करने के लिए एक हो गए हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए की भाजपा को हराया जा सके, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। भाजपा की अपनी एक विचारधारा है, जिससे आज करोड़ों लोग जुड़े हैं।’

