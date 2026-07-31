देशभर में कथित नीट (NEET) पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच बिहार के गया जिले के सिमुआरा मिडिल स्कूल के छात्रों ने भी मंगलवार को अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी के विरोध में करीब 4 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए टिकारी अनुमंडल कार्यालय तक पहुंचकर अपनी मांगें रखीं।

इस प्रदर्शन के बाद कई विभागीय जांच शुरू की गईं। स्कूल के कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और संतोषजनक जवाब मिलने तक प्रदर्शन वाले दिन का वेतन रोक दिया गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रदर्शन के वीडियो में कक्षा 6 से 8 तक के कई छात्र अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय के बाहर बैठे दिखाई दिए। छात्र वहां से हटने को तैयार नहीं थे और मिड-डे मील की गुणवत्ता, पीने के पानी, शौचालय, बिजली, कक्षाओं में पंखे, यूनिफॉर्म, पढ़ाई और स्कूल के बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे थे।

प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए टिकारी के एसडीएम प्रवीण कुंदन ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। इस समिति में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी चंदन कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी रंजीत सिंह और प्रखंड विकास पदाधिकारी योगेंद्र पासवान को शामिल किया गया। समिति को स्कूल का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि जब प्रशासन को जानकारी मिली कि सिमुआरा स्कूल के लगभग 40 से 50 छात्र अनुमंडल कार्यालय पहुंच गए हैं, उस समय एसडीएम फील्ड ड्यूटी पर थे।

अधिकारी ने बताया, “छात्रों से बात करने के लिए तुरंत कार्यपालक दंडाधिकारी को भेजा गया। एसडीएम के लौटने के बाद उन्होंने शिक्षकों की मौजूदगी में छह छात्रों, जिनमें तीन छात्राएं भी शामिल थीं, से मुलाकात की। छात्रों की शिकायतें मुख्य रूप से पीने के पानी, शौचालय, मिड-डे मील की गुणवत्ता, यूनिफॉर्म और कक्षाओं में पंखों की कमी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी थीं।”

अधिकारी ने बताया कि प्रधानाध्यापक को चेतावनी देते हुए चार से पांच दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जांच समिति ने स्कूल का दौरा भी किया और शिकायतों की विस्तृत जांच कर रही है।

औचक निरीक्षण

प्रदर्शन के अगले दिन बुधवार को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा) नित्यम कुमार गौरव और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉ. अभय कुमार रमन ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया।

एक अन्य अधिकारी के अनुसार, छात्रों से सीधे बातचीत करने के बाद अधिकारियों ने प्रधानाध्यापक को सात दिनों के भीतर स्कूल की व्यवस्था सामान्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पढ़ाई, मिड-डे मील और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी छात्रों की शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने स्कूल प्रशासन को कक्षाओं और शौचालयों की तुरंत सफाई और मरम्मत कराने, मिड-डे मील की गुणवत्ता सुधारने, पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने, बिजली की वायरिंग पूरी करने, सभी कक्षाओं में पंखे लगाने, निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कक्षाएं संचालित करने और सभी शिक्षकों से नियमित रूप से लेसन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

कारण बताओ नोटिस जारी

इस बीच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 28 जुलाई को जारी आधिकारिक पत्रों के जरिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की।

प्रधानाध्यापक को जारी कारण बताओ नोटिस में पूछा गया कि कक्षा चलने के दौरान छात्र स्कूल से निकलकर करीब 4 किलोमीटर दूर प्रदर्शन करने कैसे पहुंच गए। साथ ही यह भी पूछा गया कि नियमित पढ़ाई क्यों नहीं हो रही थी, मिड-डे मील में कीड़े मिलने के आरोप क्यों लगे और विभागीय निर्देशों के बावजूद छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर क्यों नहीं ले जाया गया।

पत्र में कहा गया कि ये आरोप “स्कूल का संचालन सही ढंग से न कर पाने” की ओर संकेत करते हैं और इस घटना से “पूरे विभाग की छवि खराब हुई है।” प्रधानाध्यापक को 24 घंटे के भीतर साक्ष्यों सहित जवाब देने का निर्देश दिया गया है। संतोषजनक जवाब मिलने तक प्रदर्शन वाले दिन का वेतन रोक दिया गया है।

एक अलग नोटिस में सात शिक्षकों से भी प्रदर्शन की परिस्थितियों पर स्पष्टीकरण मांगा गया। नोटिस में कक्षा में पढ़ाई की स्थिति और छात्रों की बढ़ती नाराजगी के बावजूद विभाग को जानकारी न देने पर सवाल उठाए गए। इसमें यह भी कहा गया कि, “उपरोक्त आरोपों से यह प्रतीत होता है कि आप भी अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों का समर्थन कर रहे थे, जिसके कारण पूरे विभाग को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।”

सभी शिक्षकों को भी 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। उनका भी प्रदर्शन वाले दिन का वेतन संतोषजनक स्पष्टीकरण मिलने तक रोक दिया गया है।

एक तीसरा पत्र पीएम पोषण योजना के प्रखंड संसाधन व्यक्ति को जारी किया गया। इसमें स्कूल में परोसे गए मिड-डे मील की खराब गुणवत्ता और भोजन में कीड़े मिलने की छात्रों की शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित अधिकारी से 24 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट और साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं, पटना स्थित बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया।

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को दावा किया कि 20 जुलाई को ”संसद चलो” मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग का आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही दिया होगा। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक