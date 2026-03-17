बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद वोटिंग से गैरहाज़िर रहे कांग्रेस विधायक की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सोमवार को हुए चुनाव में कांग्रेस के तीन और आरजेडी के एक विधायक ने मतदान नहीं किया था, जिसकी वजह से एनडीए सभी पांचों सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही। अब कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने राज्यसभा चुनाव में मतदान न करने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह मेरी मर्जी है कि मुझे वह व्यक्ति पसंद है या नहीं।

कहा, “मैंने कल मतदान नहीं किया। जहां तक ​​किसी भी जगह से उम्मीदवार लाने की बात है, यह मेरी मर्जी है कि मुझे वह व्यक्ति पसंद है या नहीं। जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आता हूं जिस पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा और मुझे उनसे कोई समर्थन नहीं मिला, तो मैं ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों दूं?”

#WATCH | Patna, Bihar: On not voting in the Rajya Sabha elections, Congress MLA Surendra Prasad Kushwaha says, "I did not vote yesterday. As for whether someone brings a candidate from anywhere, it is up to me whether I like that person or not… The constituency I come from, the… pic.twitter.com/lwy1ufLam1 — ANI (@ANI) March 17, 2026

वाल्मीकिनगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा के मीडिया प्रभारी विनय यादव ने बताया कि उन्होंने मतदान इसलिए नहीं किया क्योंकि वे महागठबंधन के घोषित उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं थे। कुशवाहा आरजेडी के एडी सिंह की जगह पार्टी नेता दीपक यादव को उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में थे लेकिन उनकी राय पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण उन्होंने मतदान से दूरी बनाई।

कौन हैं अमरेंद्र सिंह जिनके नाम पर था कांग्रेस विधायक को ऐतराज?

राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी के दो उम्मीदवारों में से एक के रूप में बिजनेसमैन अमरेंद्र धारी सिंह के नाम की घोषणा ने पार्टी के अधिकांश नेताओं को चौंका दिया था। सिंह द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के समय उपस्थित आरजेडी विधायकों ने बताया था कि वे उनसे कभी नहीं मिले हैं। हालांकि, आरजेडी के एक अन्य विधायक ने अमरेंद्र के नामांकन का कारण बताते हुए कहा था कि यह चुनावी वर्ष है और हर पार्टी को पैसों की जरूरत होती है। विधायक ने कहा था, “चुनाव लड़ने के लिए हर पार्टी को पैसों की जरूरत होती है। ऐसे लोगों का होना अच्छा है जिनके पास पैसा हो और जो पार्टी को आर्थिक सहायता दे सकें।”