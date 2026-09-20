देश की राष्ट्रीय राजधानी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा समेत 33 लाख वोटरों को नोटिस जारी किया गया है। ताकि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने की योग्यता साबित कर सकें।

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग की वोटर रेखा गुप्ता को नोटिस इसलिए भेजा गया था क्योंकि एन्यूमरेशन फॉर्म में दी गई जानकारी के अनुसार, उनकी और उनके माता-पिता की उम्र के बीच का अंतर 15 साल से कम लग रहा था। हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक, जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद जानकारी की पुष्टि कर ली गई।

ईआरओ ने बयान जारी कर क्या कहा?

ईआरओ के एक बयान में कहा गया, “मतदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता का नाम एसी-14 (शालीमार बाग) की अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए मान्य कर दिया गया है।”

चुनाव आयोग के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनके माता-पिता और उनके बेटे ने पिछली एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पूरी जानकारी नहीं दी थी। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ के बयान में कहा गया, “श्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के मामले में, जमा किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म में ऐसी जानकारी अधूरी थी जिससे उन्हें संबंधित राज्यों के पिछले रिविजन की वोटर लिस्ट से जोड़ा जा सके; उनके जमा किए गए फॉर्म में यह जानकारी मौजूद नहीं थी।”

आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला

केजरीवाल को भेजे गए नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने एक्स पर पोस्ट किया, “हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि यह एसआईआर नहीं है, बल्कि बीजेपी की साजिश है। अगर उनकी चलती तो वे सिर्फ मोदी और अमित शाह को ही वोट देने का अधिकार देते और सभी विरोधियों के वोट रद्द कर देते।” उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली के तीन बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके परिवार के वोटों को दिल्ली की मतदाता सूची से मिटाना किस तरह की प्रक्रिया है।”

इस बीच, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा के नाम में विसंगति के कारण पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में उनके विवरण पर संदेह जताया गया है। सचदेवा ने कहा, “मुझे अभी पता चला है कि मुझे नोटिस जारी किया गया है। मैं इस मामले की जांच करूंगा।”

31 अगस्त से 29 अक्टूबर के बीच नोटिस जारी किए जाएंगे और उनका निपटारा किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। अंतिम वोटर लिस्ट 4 नवंबर को जारी की जाएगी।

एसआईआर शुरू होने से पहले दिल्ली में 1.45 करोड़ वोटर थे। 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 97.5 लाख वोटरों के नाम शामिल थे। लगभग 47.5 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि बीएलओ को घर-घर जाकर जांच करने पर वे अनुपस्थित मिले, कहीं और चले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, या उनके विवरण डुप्लिकेट एंट्री में पाए गए थे। ये लोग या तो नए सिरे से वोटर के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं या अपने मामले के लिए अपील कर सकते हैं।

नोटिस जारी होने पर क्या होता है?

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नोटिस जारी करने के लिए लिस्ट में शामिल 33.1 लाख वोटरों में से 13.79 लाख वोटर पिछली गहन समीक्षा की वोटर लिस्ट से खुद को नहीं जोड़ पाए, जबकि 19.33 लाख वोटरों के एन्यूमरेशन फ़ॉर्म में तार्किक विसंगतियां पाई गईं।

बयान में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, न्यायपालिका के सदस्यों, जन प्रतिनिधियों, घोषित पदों के धारकों और कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों के नाम वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में शामिल किए गए हैं, ताकि दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान जरूरी दस्तावेज भी इकट्ठा किए जा सकें।

जिन लोगों को नोटिस मिलेगा, उनसे चुनाव आयोग की बताई गई 13 दस्तावेजों की लिस्ट में से कोई एक दस्तावेज देने के लिए कहा जाएगा। इन दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। हालांकि, सिर्फ आधार कार्ड ही काफी नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह लिस्ट का एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जो अकेले पात्रता साबित करने के लिए काफी नहीं होगा। इसके साथ लिस्ट का कोई दूसरा दस्तावेज भी होना चाहिए जो वोटर की उम्र और नागरिकता साबित करे।

1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में जन्मे लोगों के लिए, चुनाव आयोग को जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने वाला दस्तावेज चाहिए। 1 जुलाई, 1987 और 2 दिसंबर, 2004 के बीच जन्मे लोगों के लिए, चुनाव आयोग को मतदाता और उसके एक अभिभावक का दस्तावेज चाहिए। 2 दिसंबर, 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए, चुनाव आयोग को मतदाता और दोनों माता-पिता के दस्तावेजों की जरूरत होती है। ये श्रेणियां नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यकताओं का पालन करती हैं।

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इससे किसी को भी असहमति नहीं होगी कि देश की चुनाव प्रक्रिया में सिर्फ वैध मतदाता को ही मतदान करने का अधिकार मिले। साथ ही संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में वैसे लोगों के नाम हटा दिए जाएं, जिनकी या तो मौत हो गई या फिर वे वहां से स्थायी रूप से विस्थापित हो गए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर का उद्देश्य यही बताया गया है कि इस अभियान के जरिए वैध और पात्र मतदाताओं के वोट देने का हक सुनिश्चित किया जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…