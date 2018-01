किम जोंग उन के समर्थन में उतरे केरल के सीएम पी. विजयन, कोरियाई तानाशाह की शान में पढ़े कसीदे

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन की शान में कसीदे पढ़े हैं। विजयन ने उत्तर कोरिया की तारीफ करते हुए कहा है कि वहां की सत्ता अमेरिका को कड़ी चुनौती दे रही है। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता विजयन यहीं नहीं रुके। उन्होंने साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई में उत्तर कोरिया को चीन से बेहतर मिसाल तक बता दिया।आपको बता दें कि विजयन ने इसी साल 2 जनवरी को यह बयान कोझिकोड में दिया था। कोझिकोड में वह सीपीएम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि 2017 में केरल चुनावों में वामपंथी गठबंधन की जीत हुई और विजयन ने दक्षिण के इस राज्य की कमान संभाली। विजयन पूर्व में भी अमेरिका की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं।

आपको बता दें कि किम जोंग ने 1 जनवरी को ही न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे सुर्खियां बटोरी थीं। केरल के सीएम पी. विजयन ने कहा, ‘नॉर्थ कोरिया इस वक्त अमेरिका के खिलाफ रहने की मुश्किल रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने में नॉर्थ कोरिया सफल है।’

"North Korea has been following tough anti USA agenda. North Korea has successfully defended the pressure imposed by US" said Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan at CPM Kozhikode district committee meeting (02.01.18) pic.twitter.com/6sj47sEefF

— ANI (@ANI) January 4, 2018