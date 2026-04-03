केरल की राजनीति में उत्तर भारत की क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन के सहारे जगह बनाने में जुटी हुई है। इस विधानसभा चुनाव में भी उत्तर भारत की कई पार्टियां मैदान में हैं। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के साथ मिलकर बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) तीन सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जबकि महाराष्ट्र में टूट के बाद अगल हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) (शरदचंद्र पवार) भी इसी गठबंधन के साथ तीन सीटों पर मैदान में है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय बहुजन समाज पार्टी, पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी करीब 60 सीटों पर किस्मत आजमा रही है।

स्थानीय नेताओं की मानें तो इनमें से ज्यादातर राजनीतिक दल 1990 के दशक के अंत में केरल की राजनीति में सक्रिय हुए। केरल में जगह बनाने वाली पार्टी ने वाम मोर्चे के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और कुछ अवसरों पर 1-2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि, यह सफलता पूरी तरह गठबंधन पर निर्भर रही और स्वतंत्र रूप से पार्टी राज्य में कोई मजबूत आधार नहीं बना सकी। इसके बावजूद, राजद ने केरल में अपनी पहचान एक सहयोगी दल के रूप में बनाए रखी है।

बसपा ने 2021 के चुनाव में 72 सीटों पर चुनाव लड़ा

दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी ने 1990 के दशक से लगातार केरल में चुनाव लड़ा है। पार्टी ने दलित वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की, लेकिन उसे कभी भी विधानसभा में सीट हासिल नहीं हुई। उसका वोट फीसद एक फीसद से नीचे ही रहा। 2021 के चुनाव में पार्टी ने 72 सीटों पर चुनाव लड़ा और कुल वोट का केवल 0.23 फीसद ही हासिल किया। जो 2016 के चुनाव से 0.01 फीसद कम था।

साल 2021 के चुनाव में राकांपा ने तीन सीटों पर चुनाव लड़ा और 0.99 फीसद वोट के साथ दो सीट पर जीत हासिल की। वहीं 2016 में पार्टी ने चार सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1.2 फीसद वोट के साथ दो सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी पार्टी वाम गठबंधन के साथ तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार की जनता दल (एकीकृत) से अलग होकर साल 2018 में बनी लोकतांत्रिक जनता दल ने साल 2021 में वाम गठबंधन के सहारे तीन सीटों पर चुनाव लड़ा और 0.93 फीसद वोट के साथ एक सीट पर जीत दर्ज की। स्थानीय नेताओं का कहना है कि केरल की राजनीति स्थानीय मुद्दों, उच्च राजनीतिक जागरूकता और मजबूत वैचारिक आधार पर टिकी हुई है।

यहां की सामाजिक संरचना और मतदाता व्यवहार उत्तर भारत से काफी अलग है, जिससे बाहरी क्षेत्रीय दलों को अपनी जमीन तैयार करने में कठिनाई होती है। राजद नेता प्रो. नवल किशोर यादव ने बताया कि केरल में पार्टी की स्थिति मजबूत है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी।

यह भी पढ़ें: ‘न सरकार को फिक्र, न पार्टियों को’, केरल के 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी मुद्दा बना जंगली जानवरों का हमला

वायनाड जिले का वडक्कनाड पहले एक समृद्ध और खुशहाल गांव था। लेकिन अब यह पहले जैसा नहीं रहा। गांव के चौक पर टूटी-फूटी इमारतें हैं, कई घर खाली पड़े हैं और खेत भी उजाड़ हो गए हैं। अब यह गांव अपने पुराने अच्छे दिनों की सिर्फ एक झलक भर रह गया है। वडक्कनाड के 67 साल के किसान नारायणन चेट्टी का कहना है कि उन्होंने अपनी पांच एकड़ जमीन छोड़ दी है। वे कहते हैं, “यहां कोई भी ग्रामीण खेती नहीं करना चाहता क्योंकि फसल उगने या कटाई का समय आने तक हाथी या अन्य जंगली जानवर सब कुछ लूट लेते हैं। हर कोई गांव छोड़ना चाहता है। जिनके पास कहीं और पांच सेंट जमीन (घर बनाने के लिए) खरीदने के संसाधन हैं, वे भी गांव छोड़कर जा रहे हैं। हममें से ज्यादातर लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने में असमर्थ हैं। हम यहां पर जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक