नए साल पर दिल्ली के गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल नॉन सब्सिडी और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है। बता दें कि नॉन सब्सिडी की कीमत में 120.50 रुपए की कटौती और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 5.91 रूपए की कटौती की गई है। महीने भर के अंदर ये दूसरा मौका है जब कीमत में कटौती कई गई है। गौरतलब है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा कि 14.2 किलो के सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज (31 दिसंबर) आधी रात के बाद से 494.99 हो जाएगी फिलहाल इसकी लागत 500.90 रुपए प्रति सिलेंडर है। बता दें कि ये कीमतें सिर्फ दिल्ली में ही बदली हैं। ऐसे में बाकी राज्यों में कीमतें वहीं रहेंगी।

Price of non-subsidised LPG at Delhi will decrease by Rs.120.50 per cylinder with effect from 1st Jan 2019. As domestic LPG prices are subsidized by Government, Effective Price after subsidy to the consumer will reduce by Rs.5.91/cylinder.

