ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाउसिंग सोसायटी में महिला द्वारा सुरक्षा गार्डों के साथ कथित तौर पर अभद्रता, जातिसूचक टिप्पणी और मारपीट की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 4 मिनट 52 सेकंड के इस वीडियो में महिला कई सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस करती और उन्हें कथित तौर पर धमकी देती नजर आ रही है।

यह कथित घटना बुधवार, 26 अगस्त को बिसरख थाना क्षेत्र स्थित अम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स में हुई। पुलिस के मुताबिक, महिला ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव सोसायटी पहुंचा था। गेट पर सुरक्षा गार्ड द्वारा डिलीवरी कर्मचारी को रोके जाने के बाद महिला कथित तौर पर नाराज हो गई और वहां हंगामा करने लगी।

गार्डों को कथित तौर पर दी धमकी

डीसीपी सेंट्रल नोएडा की ओर से 26 अगस्त को जारी बयान के मुताबिक, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को सोसायटी के गेट पर सुरक्षा गार्ड ने रोका था। इसके बाद महिला ने कथित तौर पर हंगामा किया। पुलिस ने कहा कि मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वायरल वीडियो में महिला मोबाइल फोन पर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से बात करती दिखाई देती है। इसके बाद वह गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से लगातार बहस और कथित तौर पर गाली-गलौज करती नजर आती है।

‘मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं’

वीडियो में महिला को कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है। वह एक गार्ड को धमकाते हुए कथित तौर पर कहती है, “तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे।”

महिला पर यह भी आरोप है कि उसने गार्ड से अपने जूते साफ करवाने की बात कही और चप्पल से मारने की धमकी दी। हालांकि, वीडियो में मौजूद दावों और बातचीत की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

गार्ड पर हमला करने की भी कोशिश का आरोप

वीडियो के एक हिस्से में सोसायटी के गेट पर 6-7 सुरक्षा कर्मी एकत्र दिखाई देते हैं। इसी दौरान महिला कथित तौर पर एक गार्ड की ओर बढ़ती है और उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश करती नजर आती है।

एक अन्य दृश्य में महिला कुर्सी पर बैठे सुरक्षा गार्ड की ओर पैर उठाती दिखाई देती है, जिससे वह उसे लात मारने की कोशिश करती हुई प्रतीत होती है। पूरे घटनाक्रम के दौरान वह कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों को धमकाती और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बुलाने की चुनौती देती रही।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई यूजर्स ने कथित जातिसूचक टिप्पणियों, धमकियों और सुरक्षा गार्ड के साथ कथित मारपीट की कोशिश पर कार्रवाई की मांग की है।

फिलहाल, पुलिस के अनुसार कथित जातिसूचक टिप्पणी, धमकी और मारपीट की कोशिश को लेकर कोई औपचारिक शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही है। आगे की कार्रवाई शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होने की संभावना है।

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला सुनाया कि एक ही घर में अलग-अलग कमरों में रहना मात्र वैवाहिक क्रूरता नहीं है। जस्टिस डीके सिंह और एच शांति भूषण की पीठ ने कहा कि इस तरह के अलगाव का महत्व तब बढ़ जाता है जब इसे दंपति के व्यापक वैवाहिक इतिहास के संदर्भ में देखा जाता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।