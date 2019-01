राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में एक बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सेक्टर 31 के निठारी गांव में दो मंजिला इमारत गिरने से कई लोग दब गए है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं पांच बच्चों के घायल होने की खबर मिली है। फिलहाल बिल्डिंग गिरने के कारणों की जानकारी नहीं मिली है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है।

घर तोड़े जाने के दौरान हुआ हादसाः घटना निठारी के 90 क्वार्टर की है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस और दमकलकर्मी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा घर को तोड़े जाने के दौरान हुआ। उल्लेखनीय है कि एनसीआर में पिछले कुछ महीनों में कई इमारतें धराशायी हो चुकी हैं।

Noida: Two injured and many feared trapped after a two storey building collapsed in Nithari village, Sector-31. pic.twitter.com/cvcpPO6iOa

— ANI UP (@ANINewsUP) January 14, 2019