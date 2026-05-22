मॉडल और एक्ट्रेस त्विषा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम करने के लिए दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक टीम भोपाल जाएगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने की मंजूरी दे दी है। त्विषा के परिजन लंबे वक्त से इस बात की मांग कर रहे थे कि शव का फिर से पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए और उन्होंने अपनी यह मांग अदालत के सामने रखी थी। इससे पहले एक स्थानीय अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को खारिज कर दिया था।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि शव को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच के सिफारिश की थी।

त्विषा 12 मई की रात को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति वकील समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या और उत्पीड़न के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की थी।

सास की अग्रिम जमानत रद्द करने का अनुरोध

मध्य प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए हाई कोर्ट से अनुरोध किया है। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ करने, चुनिंदा सीसीटीवी फुटेज को सोशल मीडिया पर लीक करने, जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि सत्र न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की जांच किए बिना ही गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी।

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि व्हाट्सएप चैट को पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि मृतक को उनके द्वारा लगातार किस हद तक प्रताड़ित किया गया था।

राज्य सरकार के अनुसार, जांच अधिकारी ने 13 और 14 मई को गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं। राज्य का आरोप है कि अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी वह जांचकर्ताओं से बचती रहीं।

सीबीआई जांच की सिफारिश

इधर, मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया कि 12 मई को बाग मुगालिया एक्सटेंशन कटारा हिल्स में हुई मौत का जो मामला थाना कटारा हिल्स दर्ज है, उसे सीबीआई को ट्रांसफर करना प्रस्तावित किया गया है।

20 मई को त्विषा शर्मा के परिजनों ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की थी। इस दौरान यादव ने उन्हें आश्वस्त किया था कि राज्य सरकार इस प्रकरण में परिवार की पूरी सहायता करेगी और मामले की जांच के लिए सीबीआई को भी पत्र लिखा जाएगा।

परिजनों ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप

त्विषा के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, ससुराल वालों ने दावा किया कि वह ड्रग्स की आदी थी। पुलिस ने त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास व पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने फरार पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 30,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है।

समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत मांगी है, जबकि त्विषा के परिवार ने उनकी मां गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने का फैसला किया है।

त्विषा शर्मा मामला: ‘मरवाना चाह रहे हैं आप लोगों को?

त्विषा शर्मा की मौत की जांच के मामले में सास गिरिबाला सिंह के वकील ने आपा खो दिया। अदालत में गिरिबाला सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एनोश जॉर्ज ट्विशा शर्मा की मौत की चल रही जांच के मद्देनजर मीडिया की भारी मौजूदगी के बीच आवास पर पहुंचे थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।