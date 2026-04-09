Noida Student Death Case: नोएडा छात्र मौत मामले में परिजनों का बड़ा आरोप सामने आया है। छात्र हर्षित भट्ट की मां ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। यह कोई हादसा नहीं है। न्यूज एजेंसे एएनआई के बात करते हुए दीप माला ने कहा कि मेरे बेटे के शरीर पर चोट के निशान हैं। पीठ और गले पर गहरे नीले निशान हैं। संभावना है कि उसकी पीट-पीटकर हत्या की गई हो। छात्र की मां ने मामले में जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

एएनआई से बात करते हुए दीप माला ने कहा, ““मुझे लगता है कि मेरे बच्चे की हत्या हुई है। वह समय का पाबंद लड़का था। वह हर दिन ठीक एक ही समय पर घर से निकलता था और उसी समय वापस लौटता था। उसके कॉलेज के सभी लेक्चरर्स ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने भी उसे एक बहुत अच्छा और सभ्य छात्र बताया है। लेकिन आज अचानक, मुझे नहीं पता क्या हो गया।”

उन्होंने कहा, “मैं मॉर्चरी गयी थी, जहां उन्होंने मुझे मेरे बच्चे को दिखाया। उसके पूरे शरीर पर काले निशान थे, मानो उसे बार-बार पीटा गया हो। इसके अलावा, उसकी पीठ पर V-आकार के चोट के निशान भी थे। ऐसे में मुझे शक है कि यह मामला हादसे से अधिक है। मैं मांग करती हूं कि मामले की उचित जांच है। साथ ही उन छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जिन्होंने ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया है।”

#WATCH | Noida, Uttar Pradesh | Mother of the deceased, Deep Mala says, "I feel that my child was murdered because he was always punctual—he would leave home at the exact same time every day and return home at the exact same time. In fact, every single one of his college… https://t.co/tRLEtWVsaY pic.twitter.com/KnkoJwdoQ7 — ANI (@ANI) April 9, 2026

मृतक छात्र की मां का कहना है कि तैराकी में निपुण और फिजिकल एजुकेशन का छात्र सामान्य परिस्थितियों में इस तरह डूब नहीं सकता। परिजनों के अनुसार, हर्षित न केवल खेलों में सक्रिय था बल्कि तैराकी में भी माहिर था। उसके पिता सेना में हैं और उसने खुद भी शारीरिक प्रशिक्षण लिया था। ऐसे में उसका इस तरह डूब जाना समझ से परे है।

मां ने यह भी सवाल उठाया कि यदि वह डूब रहा था तो मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते मदद क्यों नहीं की। घटनास्थल की स्थिति भी कई तरह की लापरवाही की ओर इशारा करती है।

बता दें कि नोएडा के सेक्टर-94 इलाके में बुधवार शाम एक निर्माणाधीन स्थल पर पानी से भरे गड्ढे में डूबने से निजी विश्वविद्यालय के छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान हर्षित भट्ट (23) के रूप में हुई है। वह विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन का छात्र था। बुधवार को अपनी परीक्षा खत्म होने के बाद वह अपने तीन दोस्तों हिमांशु, यश और कुशाग्र के साथ सुपरनोवा इमारत के पास एक वीरान निर्माण स्थल पर पार्टी करने गया था।

पुलिस के अनुसार, पार्टी के दौरान हर्षित नहाने के लिए गहरे पानी में उतर गया। दोस्तों ने दावा किया कि उनके मना करने के बावजूद हर्षित ने पानी में छलांग लगाई और देखते ही देखते गहरे पानी और नीचे मौजूद घास में फंसकर डूब गया।

साथियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया कि घटनास्थल से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं और छात्र नशे की हालत में बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इसे एक हादसा मान रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। हालांकि, पुलिस मामले को सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

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नोएडा के सेक्टर 94 में पानी से भरे एक गड्ढे में 23 साल का छात्र डूब गया। वहीं उसके तीन दोस्तों को बचा लिया गया। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के अनुसार, नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चार छात्र अपनी परीक्षा खत्म होने के बाद जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी यह घटना घटी। पूरी खबर पढ़ें…



