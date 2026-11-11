गौतम बुद्ध नगर (NOIDA) में गुरुवार से स्कूल हाइब्रिड हो जाएंगे। बच्चों के माता-पिता को अब यह निर्णय लेने की आजादी होगी कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाना चाहते हैं।

जिला प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों को कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से पढ़ाई कराने का निर्देश दिया है। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक प्रदूषण का ‘आपातकाल’ खत्म नहीं हो जाता। यह आदेश सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों, सभी पर लागू होगा। इसके दायरे से किसी भी स्कूल को बाहर नहीं रखा गया है।

प्रदूषण के कारण लिया गया निर्णय

यह फैसला दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपात योजना के तीसरे चरण (ग्रैप-3) को लागू किए जाने के बाद लिया गया है। क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ने के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था ने 6 नवंबर को यह कदम उठाने का आदेश दिया था।

इसी के तहत स्थानीय बेसिक शिक्षा विभाग ने अगले दिन अपना आदेश जारी किया। वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था के निर्देश में स्कूलों के लिए कहा गया है कि दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में जहां इंटरनेट के जरिए पढ़ाई कराना संभव है, वहां प्राथमिक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों विकल्प दिए जाएं। एनसीआर के पड़ोसी राज्यों से भी इसी तरह का कदम उठाने पर विचार करने को कहा गया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने सभी स्कूलों के प्रमुखों को बिना देरी किए इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

इस फैसले के पीछे सीधी वजह यह है कि प्रदूषण बढ़ने पर छोटे बच्चों की सेहत पर सबसे पहले असर पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक, जहरीली हवा में लंबे समय तक रहने से बच्चों को खांसी, सांस लेने में परेशानी, आंखों से पानी आना और त्वचा पर चकत्ते जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे अस्थमा की परेशानी भी बढ़ सकती है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। बुधवार दोपहर तक पिछले 24 घंटों के दौरान नोएडा का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 291 दर्ज किया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 257 रहा। दोनों शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही।

अलग-अलग इलाकों में हालांकि लगे निगरानी केंद्रों ने इससे भी ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया। नोएडा के सेक्टर 62 और सेक्टर 1 जैसे इलाकों में एक्यूआई कुछ समय के लिए 300 के पार पहुंच गया। यह बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस स्तर का प्रदूषण कुछ देर बाहर रहने पर स्वस्थ लोगों को भी परेशान कर सकता है।

इसे देखते हुए स्कूलों को प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए खुले मैदान में सुबह की प्रार्थना सभा, खेलकूद और दूसरी बाहरी गतिविधियां बंद रखने की सलाह दी गई है। बच्चों के डॉक्टर भी अभिभावकों से कह रहे हैं कि वे बच्चों को जहां तक संभव हो, घर के अंदर रखें। सुबह और शाम प्रदूषण बढ़ने के समय खिड़कियां बंद रखें, घर में एयर प्यूरीफायर हो तो उसका इस्तेमाल करें और जरूरी होने पर बाहर निकलते समय बच्चों को अच्छी तरह फिट होने वाला मास्क पहनाएं।

कई अभिभावकों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प मिलने पर राहत जताई है। उनका कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी और उन्हें हर दिन घने धुएं और स्मॉग के बीच स्कूल आने-जाने के लिए मजबूर भी नहीं होना पड़ेगा।

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