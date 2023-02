Noida Accident: नोएडा में बड़ा सड़क हादसा, रोडवेज ने होंडा कंपनी के कर्मचारियों को कुचला, 4 की मौत

Noida Road Accident: होंडा कंपनी के कर्मचारी काम खत्म कर घर लौट रहे थे तभी बस ने इनमें टक्कर मार दी।

नोएडा सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। (Image Credit-Video Grab)

नोएडा में गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। होंडा कंपनी के कर्मचारियों को रोडवेज की बस ने कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब कर्मचारी शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया यहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए इलाज के लिए दिल्ली रैफर कर दिया गया। घटना के बाद रोडवेज बस का चालक मौके से फरार हो गया। बस को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहे थे कर्मचारी नोएडा सेंट्रल के एडीशनल डीसीपी विशाल पांडेय ने बताया कि देर रात करीब 11.30 बजे थाना बादलपुर क्षेत्र में होंडा कंपनी के कर्मचारी शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहे थे। उसी समय दादरी से नोएडा जा रही रोडवेज बस ने इन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंच गए। विशाल पांडेय ने बताया कि हादसा इतना दर्दनाक था कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। Also Read ‘क्या जेपीसी को आपके Louis Vuitton स्कार्फ की भी जांच करनी चाहिए…’, मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी ने किया तीखा हमला सीएम योगी ने की मुआवजे की घोषणा पुलिस ने बताया कि हादसे के मृतकों की पहचान संकेश्वर कुमार, मोहरी कुमार, सतीश और गोपाल के रूप में हुई है। वहीं अनुज, धर्मवीर और संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता की घोषणा की है। पुलिस बस चालक की तलाश कर रही है।

