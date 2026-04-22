Noida News: नोएडा में 13 अप्रैल को हुए हिंसक मजदूर प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में आनंद कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह फेज II औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मदरसन कंपनी में काम करते थे। नोएडा जिला अदालत में एक वकील के केबिन से बाहर निकलते समय उनकी पत्नी मुन्नी देवी की आंखों में आंसू आ गए।

17 अप्रैल को 25 साल की देवी बिहार के आरा से देर रात की ट्रेन में घबराकर सवार हो गईं। उन्होंने दावा किया, “जब हम अगले दिन (18 अप्रैल) कसना जेल में उनसे कपड़े बदलने के लिए मिले, तो उन्होंने बताया कि एचआर डिपार्टमेंट ने उन्हें फोन किया था और पुलिस वहां इंतजार कर रही थी। वे उन्हें, दो अन्य कर्मचारियों के साथ, पास के एक बगीचे जैसे इलाके में ले गए और विरोध प्रदर्शन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई।” साथ ही यह भी बताया कि पुलिस ने वीडियो में उनके पति की ओर इशारा किया।

बेटे की दो सर्जरी हो चुकी- मुन्नी देवी

देवी ने बताया कि उनके बेटे की अब तक दो सर्जरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, “वह वहां विरोध प्रदर्शन करने क्यों जाएगा? हम काम के लिए नोएडा इसलिए आए ताकि हम अपने बेटे का बेहतर इलाज करा सकें, उसे पेशाब करने में तकलीफ होती है।” देवी का कहना है कि उनका परिवार अपने तीन बच्चों (उम्र 12, 8 और 2 साल) के साथ लगभग दो साल पहले नोएडा में आकर बस गया था। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल को वह एक पारिवारिक समारोह के लिए बिहार में अपने घर गई थीं।

उन्होंने कहा, “मेरे पति के लिए एक दिन का भी काम छूटना नामुमकिन है क्योंकि उनकी मासिक आय मात्र 11000 रुपये है। जब मुझे उनके दोस्त से पता चला कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मैं अपनी मां और दो बच्चों के साथ तुरंत यहां आ गई।”

परिवार का कहना है कि एक वकील ने उन्हें बताया कि राम पर हत्या का प्रयास, दंगा, लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना, लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य और आपराधिक साजिश सहित कई बीएनएस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हम कहां से जुटाएंगे इतनी रकम- ललिता

बुधवार सुबह देवी की मां ललिता ने बताया कि वे जमानत याचिका दायर करने के लिए वकील को 20000 रुपये देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह रकम हमारे सामने मंडरा रही है, हम इसे कहां से जुटाएंगे? मैंने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी है।” उन्होंने कहा, “मैंने मंगलवार को आवेदन दाखिल करने के लिए 9000 रुपये का भुगतान किया, वकील ने हमें बताया कि राम एक हफ्ते के भीतर रिहा हो जाएगा, लेकिन हमें पूरी राशि का भुगतान करना होगा। हम केवल उम्मीद ही कर सकते हैं।”

राम के साथ पकड़े गए अन्य दो मजदूर सुनील कुमार और कुंजबिहारी हैं, दोनों की उम्र 25 से 25 साल के बीच है और वे बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं। सुनील के छोटे भाई ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “वे एक ही कमरे में रहते थे।”

उन्होंने कहा, “वे शाम 5 बजे विरोध प्रदर्शन शुरू होने पर काम पर चले गए थे और वे शाम 6.10 बजे के आसपास लौटे और तब से वहीं हैं।” उन्होंने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग पहले ही शहर छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा, “जिन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।” भाई ने बताया, “सुनील पिछले चार साल से यहां काम कर रहा है और घर पैसे भेजता था। उसे यहां से निकालने के लिए मैंने गांव में खेती करने वाले अपने पिता से 20000 रुपये भेजने को कहा है।” वह मार्च में नोएडा में सुनील के साथ रहने आया था।

350-400 लोगों को हिरासत में लिया गया था- पुलिस अधिकारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, “13 अप्रैल को लगभग 350-400 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से अधिकांश को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और उसमें दिख रहे लोगों को गिरफ्तार कर रही है।”

नोएडा विरोध प्रदर्शन मामले में मुख्य आरोपी के भाई का बयान

एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक ग्रेजुएट आदित्य आनंद ने आखिरी बार एक हफ़्ते पहले घर पर फोन किया था। उन्होंने अपने भाई से बात की थी और यह दोनों के बीच एक रेगुलर बातचीत थी। आदित्य ने अपनी मां की तबीयत के बारे में पूछा, घर पर सब कैसा है। उसने ये भी पूछा कि क्या खरीदना है। इसके बाद अगली बार आकाश आनंद को अपने भाई आदित्य के बारे में सोशल मीडिया पर पता चला। आदित्य नोएडा में हिंसक प्रदर्शन का मुख्य आरोपी है और उसने इसे लीड किया था। पढ़ें पूरी खबर…