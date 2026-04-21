एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक ग्रेजुएट आदित्य आनंद ने आखिरी बार एक हफ़्ते पहले घर पर फोन किया था। उन्होंने अपने भाई से बात की थी और यह दोनों के बीच एक रेगुलर बातचीत थी। आदित्य ने अपनी मां की तबीयत के बारे में पूछा, घर पर सब कैसा है। उसने ये भी पूछा कि क्या खरीदना है। इसके बाद अगली बार आकाश आनंद को अपने भाई आदित्य के बारे में सोशल मीडिया पर पता चला। आदित्य नोएडा में हिंसक प्रदर्शन का मुख्य आरोपी है और उसने इसे लीड किया था।

हिंसा भड़काने के लिए आदित्य ने इस्तेमाल किया व्हाट्सएप ग्रुप

आकाश ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “आदित्य की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल रही थीं और लोग कह रहे थे कि वह फरार है। फिर टीवी चैनलों से कॉल आने लगे।” नोएडा पुलिस ने आरोप लगाया है कि आदित्य ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया और उस पर दंगा, क्रिमिनल धमकी, शांति भंग करने और क्रिमिनल साज़िश जैसे कई चार्ज लगाए हैं। 18 अप्रैल को नोएडा पुलिस और उत्तर प्रदेश STF की एक जॉइंट टीम ने उसे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ़्तार किया था।

आदित्य के वकीलों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें अभी तक कस्टडी के लिए उसके रिमांड पेपर नहीं मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस मंगलवार को अगली सुनवाई में उसकी ज्यूडिशियल कस्टडी का समय बढ़ाने की मांग कर सकती है। आकाश ने कहा कि आदित्य सबसे पहले NIT जमशेदपुर में पढ़ने के लिए घर से निकला था और कैंपस में पॉलिटिकल रूप से एक्टिव नहीं था। लेकिन वह सामाजिक काम करता रहा।

लेफ्ट-विंग मैगज़ीन से जुड़ा था आदित्य

2019 के आसपास गुड़गांव में एक कॉर्पोरेट ऑफिस में सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करते हुए आदित्य आनंद मजदूर बिगुल से जुड़ गया। ये एक लेफ्ट-विंग मैगज़ीन और संगठन है जो शहरी मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में बताने पर फोकस करता है। आकाश ने कहा, “आदित्य जहां भी जाता था, हमेशा वॉलंटियर करने के लिए किसी संगठन की तलाश करता था।”

आदित्य के परिवार ने कहा कि उन्हें पता था कि आदित्य को सोशल वर्क में दिलचस्पी है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह इसमें इतना गहराई से शामिल है। उन्होंने आगे कहा, “जब वह अपने काम के बारे में बात करता था, तो वह ज़्यादातर हमें बस यह बताता था कि वह नोएडा में ज़रूरतमंद बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहता है। हमें उसकी गिरफ्तारी (तमिलनाडु में) के बारे में तब पता चला जब मेरी मां को उसके दोस्तों का फ़ोन आया।”

‘आदित्य हिंसा नहीं भड़का सकता’

आकाश ने ज़ोर देकर कहा कि आदित्य कभी भी हिंसा (नोएडा हिंसक प्रदर्शन) नहीं भड़का सकता। उन्होंने कहा, “उनका हमेशा सबके प्रति इंसानियत वाला नज़रिया था। हमारे पास वीडियो सबूत भी हैं जिसमें आदित्य मज़दूरों से शांति से प्रोटेस्ट करने की गुज़ारिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है।” रविवार को सीनियर वकीलों और एक्टिविस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आदित्य बार-बार व्हाट्सएप पर वीडियो मैसेज पोस्ट कर मज़दूरों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे।

मां पर पड़ा असर

इस घटनाक्रम का आदित्य की मां पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आकाश आनंद ने पूछा, ” वह जानती हैं कि आदित्य कभी हिंसा नहीं करेगा। लेकिन हम इतने ज़्यादा विरोध से हैरान थे। वह बस मजदूरों के लिए सही मज़दूरी की मांग कर रहा था। क्या यह इतना गलत है?” उन्होंने कहा कि वह आदित्य को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन उनकी मां की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने बिहार में ही रहने का फैसला किया।

आकाश आनंद ने आदित्य को हमदर्द बताया। उन्होंने कहा, “छोटी उम्र से ही, वह ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाते थे। वह ऐसे इंसान हैं जो अगर आपको ठंड लगती देखते तो अपनी एक शॉल आपको दे देते। वह कभी किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। मेरे भाई पर कभी कोई पॉलिटिकल असर नहीं रहा। मुझे लगता है कि बचपन से ही उन्होंने हमारे पिता को बच्चों को पढ़ाते और लोगों की मदद करते देखा और इसे अपने नजरिए में शामिल कर लिया। मेरे माता-पिता दोनों प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे।”

पिता की हो चुकी है मौत

आदित्य चार भाई हैं। 2024 में पिता को किडनी फेलियर से मौत हो गई। आनंद ने कहा, “हम हाजीपुर (वैशाली ज़िला) में रहने वाला एक लोअर मिडिल क्लास परिवार हैं। मेरी मां को हमारे पिता की देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। हम सभी अपने आस-पास की चीज़ों को जानते हुए बड़े हुए हैं। हमने बड़े होते हुए गरीबी देखी है और समाज की कमियों को भी देखा है।”

बता दें कि इस मामले में दो और लोगों (रूपेश राय और मनीषा चौहान) को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, पुलिस ने पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले दो X हैंडल की पहचान की है, जिन पर मज़दूरों की परेशानी के बारे में गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने का आरोप है।

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