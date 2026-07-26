आधुनिक बुनियादी ढांचे और ऊंची इमारतों के लिए पहचान बना चुके नोएडा में घर खरीदना अब आम लोगों के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। किफायती दाम, आसान किश्तों और आकर्षक आफर का लालच देकर जालसाज खरीदारों को विवादित और प्रतिबंधित जमीनों पर बने फ्लैट व भूखंड बेच रहे हैं।

शहर में 50 से अधिक ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां संपत्तियां कानूनी विवादों में फंसी हुई हैं। इसके बावजूद इन जमीनों की खरीद-फरोख्त का अवैध कारोबार जारी है। इस पर अंकुश लगाने के लिए स्टांप एवं पंजीकरण विभाग ने सेक्टर-33ए स्थित उप-निबंधन कार्यालय के सूचना पट पर विवादित खसरा नंबरों की सूची सार्वजनिक कर दी है।

कई गांवों की जमीनों से जुड़े मामले दीवानी अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक विचाराधीन

विभाग के अनुसार, सलारपुर खादर, निठारी, सोहरखा जाहिदाबाद, ककराला ख्वासपुर, गेझा तिलपताबाद, छिजारसी, असगरपुर जागीर और हैबतपुर सहित कई गांवों की जमीनों से जुड़े मामले दीवानी अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक विचाराधीन हैं। इन खसरा नंबरों पर किसी भी प्रकार का निर्माण या खरीद-बिक्री कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।

विवादित जमीनों के अलावा काले धन के खिलाफ केंद्रीय जांच एजंसियों के बढ़ते शिकंजे ने भी खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शहर की कई प्रसिद्ध सोसाइटियों में स्थित लग्जरी फ्लैटों और निर्माणाधीन परियोजनाओं की रजिस्ट्री पर रोक लगा रखी है।

इस प्रतिबंध की जद में सेक्टर -50 की मेघदूतम सोसाइटी, सेक्टर- 143 स्थित गुलशन इकेबाना के कुछ विशिष्ट अपार्टमेंट और लखनऊ ईडी जोन की कार्रवाई से जुड़ा व्हाइट हाउस टावर शामिल हैं। वहीं, एटीएस वन हेलमेट, पेट्रोनस टावर और महागुण मैस्ट्रो जैसी बहुमंजिला सोसाइटियों की कई संपत्तियों पर भी अदालती स्थगादेश लागू है। ऐसी स्थिति में बिना गहन जांच-पड़ताल के किया गया कोई भी निवेश डूबने की पूरी संभावना है।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने नागरिकों को अत्यधिक सतर्क रहने की हिदायत दी है। गौतमबुद्ध नगर के एआइजी स्टांप (प्रथम) अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि कई क्षेत्रों पर अदालती रोक प्रभावी है, इसलिए नागरिक अपनी गाढ़ी कमाई निवेश करने से पूर्व नोएडा प्राधिकरण या उप-निबंधन कार्यालय से जमीन की वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें।

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न्यू नोएडा परियोजना के तहत 18 अक्तूबर 2024 के बाद किए गए किसी भी निर्माण को अवैध माना जाएगा। ऐसे निर्माणों के सत्यापन के लिए सैटेलाइट चित्रों को आधार बनाया जाएगा और अवैध निर्माण पर किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने पहले चरण के लिए चिन्हित 37 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक